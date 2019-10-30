Крымчанин совершил кражу и скрылся с места преступления по простыням

Полицейские задержали жителя Симферополя, подозреваемого в краже 6,8 млн рублей в российской и иностранной валюте. Заявление о краже поступило в мае прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В ходе розыскных мероприятий в октябре текущего года сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний местный житель. Данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств», – отметили в полиции.

Сражи порядка выяснили, что подозреваемый проник в квартиру, выломав входную дверь. Он похитил деньги и по простыням спустился на этаж ниже, выбил оконное стекло в другую квартиру и, пройдя через кухню, выбрался на улицу из окна второго этажа.

По месту жительства подозреваемого были изъяты вещи, в которых мужчина мог совершить кражу, а также часть похищенных денег. Задержанный заявил, что остальные деньги он потратил на покупку наркотиков.

Следственный отдел отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Сейчас гражданин задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ (по подозрению в совершении преступления). Ему грозит 10 лет лишения свободы.







Среда, 30 октября 2019 г. 107

Источник: Портал Информер