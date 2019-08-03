Крымчанин убил соседа из-за персиков

Мужчина в Джанкойском районе убил соседа из-за конфликта с персиками и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба крымского следственного управления Следственного комитета России.

«В ходе следственных действий установлено, что между соседями по участку в селе Тимирязево (Джанкойский район), на почве подозрения в краже персиков (с их общего фруктового сада), возник конфликт, в результате один из участников, в присутствии очевидцев, убил из собственного охотничьего ружья другого, после чего поджёг свой дом и покончил с собой», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех подробностей случившегося.





Суббота, 3 августа 2019 г. 90

Источник: Портал Информер