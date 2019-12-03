Крымчанка выиграла в лотерею полмиллиона рублей

3 декабря 2019     19
Крымчанка выиграла в лотерею полмиллиона рублей

Жительнице Республики Крым Людмиле Овеченко (фото публикуется с разрешения победительницы) повезло в моментальной лотерее, выпущенной в честь 25-летия «Русского лото».

Женщина поделилась, что раз в неделю она встречается с подругой. Они приобретают в киоске «Столото» билеты моментальных лотерей и идут в кофейню. За чашкой горячего капучино с удовольствием проводят время

«В тот день я зашла в киоск «Столото», чтобы просто поздороваться с продавцом. Но не смогла уйти с пустыми руками и купила билет. Когда стёрла защитный слой, счастью не было предела! Тут же позвонила подруге и сообщила радостную новость. А она даже не удивилась, представляете», — с улыбкой рассказывает победительница. 

Выигранные средства женщина отложит для покупки собственной квартиры, о которой она уже давно мечтает. Людмила Григорьевна много лет проработала учителем математики. Сейчас она на пенсии, но продолжает заниматься дополнительно со школьниками. В свободное время победительница вышивает крестиком картины.Справка о компании: «Столото» — бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей. Операторами государственных лотерей являются АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Лотерейные продукты продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru.



Вторник, 3 декабря 2019 г. 309

Источник: Портал Информер

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