Крымчанка напала с ножом на родственника по просьбе покойного отца

Полицейские в Ялте задержали девушку, которая нанесла своему родственнику несколько ударов ножом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В дежурную часть УМВД России по Ялте обратилась диспетчер «скорой помощи», которая сообщила, что в одной из квартир медиками оказана помощь мужчине с множественными проникающими ранениями живота. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал наряд полиции. Установлено, что в квартире проживают супруги, у которых на попечении находится 24-летняя племянница, страдающая отклонениями в поведении», — сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, девушка взяла на кухне нож и нанесла им несколько ударов в живот своему родственнику. Она пояснила, что во сне об этом ее попросил покойный отец. Девушка дала признательные показания и в настоящее время госпитализирована.

Следственный отдел отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Девушка может лишиться свободы на срок до 10 лет.







Пятница, 10 января 2020 г. 398

Источник: Портал Информер