Крымчанка рассказала в соцсети о том, как ее насиловали

Недавно в социальной сети «ВКонтакте» появился эмоциональный пост. Его автор, жительница Керчи, заявила, что неизвестный накачивал ее наркотическими стимуляторами (амфетамин), насиловал и бил.
«Меня насиловали изо дня в день. А потом, чтобы не было боли, давали наркотик», — пишет девушка.
Этим постом уже заинтересовались правоохранительные органы.
«В ходе проверки сотрудники УМВД России по Керчи установили личность автора поста. Девушка подтвердила информацию, размещенную ею, с ее слов, в сети Интернет в ходе эмоционального стресса», — рассказали в пресс-службе МВД Крыма.
Источник: Портал Информер
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