Крымчанка рассказала в соцсети о том, как ее насиловали

11 июля 2019     22
Крымчанка рассказала в соцсети о том, как ее насиловали

 –>

Недавно в социальной сети «ВКонтакте» появился эмоциональный пост. Его автор, жительница Керчи, заявила, что неизвестный накачивал ее наркотическими стимуляторами (амфетамин), насиловал и бил.

Как передает «Крымская газета», в доказательство своих слов девушка добавила к посту фотографии синяков по всему телу, а также оставила контактные данные насильника.

«Меня насиловали изо дня в день. А потом, чтобы не было боли, давали наркотик», — пишет девушка.

Этим постом уже заинтересовались правоохранительные органы.

«В ходе проверки сотрудники УМВД России по Керчи установили личность автора поста. Девушка подтвердила информацию, размещенную ею, с ее слов, в сети Интернет в ходе эмоционального стресса», — рассказали в пресс-службе МВД Крыма.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Крымчанка рассказала в соцсети о том, как ее насиловали
Крымчанка рассказала в соцсети о том, как ее насиловали

 –> Недавно в социальной сети «ВКонтакте» появился эмоциональный пост. Его автор, жительница Керчи, заявила, что неизвестный накачивал ее наркотическими стимуляторами …


В Крыму появился новый глава Минздрава
В Крыму появился новый глава Минздрава

 


Для анализа работы законодателей в Севастополе привлекут экспертов
Для анализа работы законодателей в Севастополе привлекут экспертов

Главная цель экспертного совета – вести анализ правоприменительной практики и совершенствование законодательной деятельности. Работа экспертов будет касаться в первую очередь …


Через российско-украинскую границу пытались провезти револьвер
Через российско-украинскую границу пытались провезти револьвер

Оружие обнаружили сотрудники Крымского пограничного управления. О находке сообщает пресс-служба силовой структуры. Пистолет, четыре патрона и пять использованных гильз нашли, …


Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды
Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды

Суд Европейского Союза отменил экономические санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды. Об этом сообщает «Европейская …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info