Крымчанка рассказала в соцсети о том, как ее насиловали

Недавно в социальной сети «ВКонтакте» появился эмоциональный пост. Его автор, жительница Керчи, заявила, что неизвестный накачивал ее наркотическими стимуляторами (амфетамин), насиловал и бил.

Как передает «Крымская газета», в доказательство своих слов девушка добавила к посту фотографии синяков по всему телу, а также оставила контактные данные насильника.

«Меня насиловали изо дня в день. А потом, чтобы не было боли, давали наркотик», — пишет девушка.

Этим постом уже заинтересовались правоохранительные органы.

«В ходе проверки сотрудники УМВД России по Керчи установили личность автора поста. Девушка подтвердила информацию, размещенную ею, с ее слов, в сети Интернет в ходе эмоционального стресса», — рассказали в пресс-службе МВД Крыма.