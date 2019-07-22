Крымчан атаковали змеи

СМИ Крыма пишут о том, что на территории полуострова зафиксировано большое количество змей. По словам специалистов, это связано с погодой, установившейся на полуострове.
«Эта весна была влажная и прохладная. Подобные периоды, когда температурные показатели держатся на уровне весны и ранней осени, наблюдаются и нынешним летом. Такая погода делает змей в регионе более энергичными. Когда лето обычное, жара наступает в дневное время суток и активность змей смещается на ночное время или раннее утро. Это связано с тем, что пресмыкающиеся данного вида не любят летнее солнце. –>
Если температура воздуха прогреется выше 40 градусов-змея может погибнуть. В условиях влажной погоды особи часто появляются на полях. К тому же они отлично соседствуют с человеком. Змей можно заметить на окраинах городов и в самих населенных пунктах», — сообщил СМИ источник МЧС Крыма.
Источник: Портал Информер
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