«Ценный» выигрыш и психологические приемы: крымчан предупреждают о мошенниках

Полиция Севастополя регулярно регистрирует случаи мошеннических действий, совершенных через Интернет. В городском управлении МВД призывают пользователей Сети быть бдительными при совершении покупок, общении с незнакомыми людьми и прочтении писем электронной почты.

“За последнее время широко распространены смс-рассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля или иных ценных призов. Для получения “выигрыша” злоумышленники просят перевести определенную денежную сумму, ссылаясь на необходимость уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денег они предлагают переслать дополнительные средства для “оформления выигрыша”, а затем перестают выходить на связь”, – приводит пресс-служба один из примеров мошенничества.

Чтобы не пострадать от таких действий, правоохранители рекомендуют игнорировать подобные письма.

Кроме того, имеют место случаи рассылки смс-сообщений, содержащих информацию о том, что банковская карта пользователя заблокирована и необходимо перевести деньги для ее разблокировки. Также злоумышленники могут попросить адресата позвонить или отправить смс на короткий номер.

“В такой ситуации необходимо помнить, что единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты – это банк, услугами которого вы пользуетесь. Поэтому при получении смс-уведомления о ее блокировке нужно немедленно обращаться в данное финансовое учреждение”, — советуют в МВД.

Также в ведомстве рекомендуют не перечислять деньги недобросовестным лицам и воздержаться от звонка или отправления сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении, поскольку за это может взиматься дополнительная плата.

Помимо вышеописанных способов противоправных действий через Интернет регистрируются случаи мошенничества под предлогом продажи авиабилетов. Чтобы не испортить себе отдых или не сорвать деловую поездку необходимо внимательно относиться к их приобретению, призывают правоохранители.

“В ряде случаев злоумышленники заводят знакомства путем переписки в социальных сетях и, войдя в доверие, просят срочно выслать деньги в связи с внезапно возникшей тяжелой жизненной ситуацией (болезнь близкого, пожар и т.д.). Поэтому не рекомендуется выполнять такую просьбу, не убедившись в добросовестности вашего знакомого”, – добавили в МВД.

Кроме того, недобросовестные лица могут предлагать заработок в Сети, для чего просят установить определенную программу. При этом запускается вирус, блокирующий компьютерную технику, после чего злоумышленники требуют определенную денежную сумму за удаление вируса. Получив деньги, они свое обещание, как привило, не выполняют. Также в подобных случаях граждан, откликнувшихся на предложения заработка, убеждают в необходимости покупки материала, оплаты стоимости почтовых расходов, внесения залога и тому подобное, в результате чего завладевают их денежными средствами. Поэтому следует с осторожностью относиться к таким предложениям.

В пресс-службе МВД по Республике Крым также предупреждают крымчан о некоторых видах мошенничества. “Наиболее распространенными в настоящее время являются преступления с использованием банковских карт и телефонной связи. При этом злоумышленники используют и психологические приемы, стараясь убедить потенциальную жертву в своей честности”, — отметили в ведомстве.

Так, одной из последних зафиксированных схем стал обман при переводе денег за товар, в том числе автомобиль или жилье. Сначала человеку, который пытается его продать, звонит неизвестный с предложением покупки. Цена и способ оплаты вполне устраивают покупателя. Он даже соглашается перевести некоторую сумму в качестве предоплаты.

“Вот только через время оказывается, что появились проблемы с перечислением денежных средств. При этом мошенник при помощи психологических приемов попросит проверить собеседника через банкомат, пришел ли его перевод, а потом убеждает ввести определенную комбинацию, после чего деньги попросту отправляются на счет злоумышленника. После этого связь с абонентом пропадает”, — рассказали в пресс-службе.



РИА Крым: crimea.ria.ru