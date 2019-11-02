Крымчан признали самыми позитивными россиянами

Крым и Севастополь стали городами с самыми позитивными жителями. Самые жизнеутверждающие сообщения в социальных сетях пишут пользователи именно этих регионов.Об этом говорится в результатах исследования экспертного центра Brand Analytics.

Система для мониторинга и анализа поведения пользователей в соцсетях Brand Analytics использует специальный критерий – «индекс любви», показания которого в Крыму составили 6,3, а в Севастополе — 6,5.

После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.

Принцип исследования прост: в период с 20 по 30 октября были проанализированы сообщения в социальных сетях, где речь шла о любви и ненависти. Анализ проводился по ключевым словам.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер