Крымчан станут спрашивать о целях поездки на Украину

16 июня первый заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно аннексированных территорий Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне сообщил, что «в ближайшее время» запланировано провести мониторинг для определения и анализа целей поездок жителей Крыма на Украину.
Он пояснил, что опрос организуют в форме анонимного анкетирования при пересечении крымчанами КПВВ на административной границе между Крымом и Херсонской области.
«Это позволит глубже проанализировать те проблемы, с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму, определить тенденции», — сказал Куркчи.
Куркчи также добавил, что предварительные мониторинги показали: большинство въезжающих пересекают админграницу для оформления или переоформления документов, другая значительная часть едет, чтобы обратиться за получением медобслуживания. Наименьший процент составляют пересекающие админграницу с намерением продолжить путь дальше, за пределы страны.
Источник: Портал Информер