Крымчан станут спрашивать о целях поездки на Украину

16 июня первый заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно аннексированных территорий Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне сообщил, что «в ближайшее время» запланировано провести мониторинг для определения и анализа целей поездок жителей Крыма на Украину.

Он пояснил, что опрос организуют в форме анонимного анкетирования при пересечении крымчанами КПВВ на административной границе между Крымом и Херсонской области.