Крым больше не нуждается в украинской воде

19 июня 2019     21
Крым больше не нуждается в украинской воде

Водохранилища Крыма содержат запас воды, которого хватит до конца года. Об этом 19 июня на пресс-конференции в Симферополе сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

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«Уровень запаса воды ни в одном из водохранилищ не ниже показателей прошлого года. Никаких тревог, никаких опасений, что что-то может закончиться до 31 декабря 2019 года, не существует. А там начнутся дожди, новые притоки», – сообщил Баженов.

В Крыму для обеспечения водными ресурсами населения и отраслей экономики, аккумулирования водных ресурсов построены 23 водохранилища из них 15 водохранилищ естественного стока и 8 наливных.

По словам Баженова, восстановление работы Межгорного водохранилища полностью снимет риски нарушения стабильного водоснабжения Крыма.

«Когда мы замыкаем реки Салгир, Бельбек и Кача на Межгорное водохранилище, я рисков для стабильного водоснабжения полуострова не вижу вообще», – отметил Баженов.

Он также заявил, что крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу. 

«Мы днепровскую воду технологически не сможем обработать – все, поезд ушел. Старые очистные сооружения доживают свое, мы их «донашиваем» в расчете на переход на новые технологии. Старые технологии для нас убыточны, мы много теряем на промывке, расходуется огромное количество электроэнергии и химреагентов», – сообщил Баженов.

Возникают вопрос и по поводу качества днепровской воды. 

«Днепр теперь является мощнейшей канализацией всей Украины. Из того, что я в том числе в СМИ читаю, представляю, в каком состоянии находятся их очистные сооружения, насколько там все нехорошо и с экологией. И не забывайте, что Украина – страна аграрная, и нет такого сельхозпроизводителя, который выращивает что-то без ядохимикатов. А специфика левого и правого берега Украины такова, что все это все равно стекает в Днепр. Поэтому оценить качество воды я не возьмусь», – отметил Баженов.

Источник: Портал Информер

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