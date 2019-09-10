Крым вошел в число регионов, где «Единая Россия» сохранила большинство депутатских мандатов

В Москве эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) и приглашенные специалисты на круглом столе «Итоги Единого дня голосования – 2019» проанализировали результаты прошедших выборов.

Руководитель ФоРГО Константин Костин, выступая на мероприятии, отметил, что в подавляющем большинстве парламентов партия власти сохранила большинство депутатских мандатов. При этом Костин подчеркнул, что «итог выборов определяется партийной работой в межвыборный период». Изменение партийных рейтингов политолог пояснил поведением ситуативного электората – избирателей, которые принимают решение на фоне социально-экономической и информационной повестки дня. Так, например, в 2014-м году и в последующие несколько лет после «Крымского консенсуса» ситуативный электорат отдавал свои голоса за партию власти, а в последние два года (после пенсионной реформы, «мусорной» реформы и т.п.) – отдает голоса «левым» партиям.

Руководитель крымского отделения ФоРГО Наталья Киселева, анализируя динамику электоральных показателей в Крыму и Севастополе на выборах региональных парламентов в 2014 и 2019 годах, также подчеркивает влияние фактора ситуативного поведения, в результате которого и в Республике Крым и в Севастополе существенно снизилась явка избирателей – более чем полтора раза.

При этом падение рейтинга «Единой России» в Севастополе более значительное, чем в Крыму – в 1,99 раза и в 1,28 раз соответственно. ЛДПР на выборах в Крыму улучшила свой партийных рейтинг, по сравнению с 2014 годом, почти вдвое, а в Севастополе – в 2,5 раза.

У КПРФ партийный рейтинг в Крыму вырос также почти в 2 раза, а в Севастополе – в 5 раз, как и у партии «Справедливая Россия».

При этом на выборах крымского парламента «Справедливой России» не удалось преодолеть 5-процентный барьер, как и «Партии пенсионеров», которые смогли провести по партийным спискам по одному кандидату в Законодательное Собрание Севастополя.

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Иван Родион

Источник: Крымские новости