Крым готовится к паводку

13 июня 2019     12
Крым готовится к паводку

МЧС предупредило об ожидающемся подъеме уровня воды в реках Крыма вечером 13 июня и в течение 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

“По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце суток 13 июня и в течение суток 14 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок“, – говорится в сообщении.

Напомним, что 14 июня в Симферополе прошел сильный ливень и выпал град. Как сообщили горожане в социальных сетях, град выпал в микрорайонах Каменка, Свобода, в районе Бородинского кольца. Ливень прошел в центре Симферополя и сопровождался сильным ветром.

Симферопольцы, чтобы спасти свои транспортные средства от вмятин, которые могут оставить градины, использовали различные подручные средства. Один из самых распространенных способов защитить автомобиль – накрыть машину чем-то плотным, например, картоном, ковром или матрасом.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Елена Голубева о депутатах Севастополя, которых нет
Елена Голубева о депутатах Севастополя, которых нет

Никто из так называемых “прогубернаторских” депутатов Законодательного собрания не пришёл на слушания по законопроекту “Об исполнении бюджета города Севастополя за 2018 год”. Напомним, …


Крым готовится к паводку
Крым готовится к паводку

МЧС предупредило об ожидающемся подъеме уровня воды в реках Крыма вечером 13 июня и в течение 14 июня. Об этом …


Вести Севастополь 13.06
Вести Севастополь 13.06.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Бесплатный проезд только по единой карте! Переходный период на новую систему оплаты в городском транспорте заканчивается …


Бизнесмены Севастополя встретились за завтраком с сотрудниками МЧС
Бизнесмены Севастополя встретились за завтраком с сотрудниками МЧС

Региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ» устроило встречу предпринимателей города с руководством Главного управления МЧС. Она прошла в формате бизнес-завтрака, …


Россия предложила Украине помириться
Россия предложила Украине помириться

Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info