Крым готовится к паводку

МЧС предупредило об ожидающемся подъеме уровня воды в реках Крыма вечером 13 июня и в течение 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
“По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце суток 13 июня и в течение суток 14 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок“, – говорится в сообщении.
Напомним, что 14 июня в Симферополе прошел сильный ливень и выпал град. Как сообщили горожане в социальных сетях, град выпал в микрорайонах Каменка, Свобода, в районе Бородинского кольца. Ливень прошел в центре Симферополя и сопровождался сильным ветром.
Симферопольцы, чтобы спасти свои транспортные средства от вмятин, которые могут оставить градины, использовали различные подручные средства. Один из самых распространенных способов защитить автомобиль – накрыть машину чем-то плотным, например, картоном, ковром или матрасом.
Источник: Портал Информер
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