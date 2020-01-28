Крым и Севастополь готовы на случай появления коронавируса на полуострове

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю совместно с органами исполнительной власти двух субъектов в сфере здравоохранения проработали алгоритмы взаимодействия в случае выявления заболевших коронавирусом на полуострове. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«Проработаны алгоритмы взаимодействия, в случае выявления заболевших с подозрением на заражение новым видом коронавируса, проработан вопрос готовности госпитальной базы к приему таких заболевших, проведена оценка запасов противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на территории Республики Крым и Севастополя не зарегистрировано», — заявили в Роспотребнадзоре.Во всех пунктах пропуска через границу РФ в Крыму и Севастополе были усилены мероприятия, направленные на недопущение завоза и распространения коронавирусной инфекции. Администрации пунктов пропуска и транспортных узлов получили инструкцию по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, подготовленную НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России. Кроме того, разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что 24 января 2020 оперативно разработано и зарегистрировано в Минюсте России постановление главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ», – сказано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор также принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Впервые вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, была зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась по стране, единичные случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Франции и других странах.В настоящее время в Китае число заболевших коронавирусом составляет более 4,5 тыс человек. Количество смертей от пневмонии, вызванных новым вирусом, увеличилось до 106 человек. В больницах находятся около 1 тыс человек, 60 выписаны.

В России случаи заражения не зафиксированы. Усилен контроль на границе, в аэропортах проверяют состояние прибывших из Китая пассажиров. До 7 февраля не будут работать пункты пропуска на границе в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области.







Вторник, 28 января 2020 г. 334

Источник: Портал Информер