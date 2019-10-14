Крым и Севастополь перешли на цифру

Крым и Севастополь полностью перешли на цифровое телевидение. Два новых субъекта РФ и ещё 19 регионов оказались последними в России, перешедшими на цифру.

«Мы достигли целевого показателя (охвата населения цифровым тв) 96,91%. К примеру, при Украине цифровым телевидением было охвачено 72%. В течение недели для того, чтобы у населения не было страха, что их забыли, у них все выключили и ничего больше нету, мы оставляем специальное информационное сообщение, где указываем способы приема цифры, даем всю контактную информацию «горячих линий» , – рассказал журналистам директор департамента стратегической политики ФГУП РТРС Андрей Черников на торжественной церемонии отключения аналогового телевидения на полуострове.

При переходе на цифровые технологии телеканалы транслируются не по одному, как это было при аналоговом вещании, а пакетами – мультиплексами. Телеканалы первого мультиплекса – это «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «Культура», российский информационный канал «Россия-24», «Телекомпания НТВ», «Петербург – 5 канал», детско-юношеский телеканал «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр – Москва». В состав второго мультиплекса входят «Рен–ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ», «ТВ–3». Их аналоговое вещание и было отключено сегодня.

В рамках госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости» социально незащищенные севастопольцы могут получить компенсацию за приобретение цифровой телевизионной приставки.

На сегодняшний день подобную помощь уже получили 219 человек. Об этом сообщила начальник управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения Жанна Финогенова.

«Денежная компенсация предоставляется гражданам, если среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина ниже либо равен двум прожиточным минимумам для основных социально-демографических групп населения, при предоставлении кассового чека на приобретение цифровой приставки. На сегодняшний день 219 человек уже получили компенсацию на общую сумму 340 тыс рублей. Средняя цена тюнера составляет 1,5 тыс рублей», — сказала Филогенова.

За компенсацией необходимо обращаться в ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» по ул. Хрусталёва, д. 27.

Компенсация будет выплачиваться в течение 15 дней в кассе учреждения после подачи необходимых документов.

Источник: Портал Информер