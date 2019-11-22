Крым и Турция стали дружить грузовыми паромами

22 ноября 2019     16
Крым и Турция стали дружить грузовыми паромами

Директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова сообщила о возобновлении грузового паромного сообщения между Крымом и Турцией. 

«Организовано грузовое сообщение. Из Турции везут скоропортящуюся продукцию – сейчас цитрусовые идут. А обратно будем везти продукцию крымских сельхозпроизводителей», – сообщила Серова Крыминформу.По её словам, паромы будут курсировать между портами Керчь и Зонгулдак. 

В октябре 2017 года Турция, не признающая российский статус Крыма, ввела запрет на заход в свои порты любых судов, прибывающих из портов Крыма.

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская считает, что возобновление паромного сообщения является шагом со стороны Турции к признанию Крыма российским.

«Сегодня было возобновлено паромное сообщение Крыма с Турцией. Ещё один шаг в сторону дружбы и признания Крыма.  Эрдоган в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику», – написала депутат в своем Telegram-канале.После возвращения в Россию, рейсы между крымскими и турецкими портами осуществлялись в 2014 и 2015 году с разной регулярностью. После введения Россией против Турции санкций из-за нападения этой страны на российский бомбардировщик в Сирии, в конце 2015 года сообщение было остановлено.  

Первый после отмены российских санкций в отношении Турции паромный рейс из Крыма в Турцию был осуществлен в конце октября – начале ноября 2016 года.

 



Пятница, 22 ноября 2019 г. 250

Источник: Портал Информер

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