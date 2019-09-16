Крым могут переименовать

Руководство Крыма положительно отозвалось об идее утвердить второе официальное название региона, переименовав Республику Крым в Тавриду.

В поддержку этой инициативы высказался вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Об этом он сказал на симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», в котором участвует делегация из Греции, выступившая с этой инициативой.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — сказал Мурадов.

Он привел пример целого ряда субъектов РФ, которые в своем названии используют двойное наименование, делающее отсылку к истории региона.

Мурадов похвалил крымских греков за то, что они «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков».

«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», — заключил Мурадов.

Таврида или Таврика — одно из исторических названий Крыма, применявшееся к югу полуострова.

Это название полуостров получил по имени народа тавры, который проживал в греческих городах и на побережье. После присоединения Крыма к России в 1783 году была образована Таврическая губерния, в состав которой входил полуостров Крым.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 2693

Источник: Портал Информер