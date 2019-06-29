«Крым мы потеряли навсегда»: признание украинского политика

Экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, возглавлявший правительство в 1997–1999 годах, дал неутешительный прогноз относительно европейских перспектив Украины.

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“Европе Украина не нужна, придется подружиться с Россией”, — заявил политик в интервью.

Пустовойтенко призвал Украину начать налаживать связи с Россией, чтобы укрепить шаткое положение страны.

“Каждая страна заботится о себе. Защищает свой личный интерес. Мы должны понять это и защищать личные интересы, как в политическом, так и в экономическом, социальном плане. Делать только то, что выгодно нам”, — сказал Пустовойтенко.

Он также предложил признать факт того, что Крым в обозримом будущем на Украину не вернется.

“Крым мы потеряли навсегда”, — заявил экс-премьер.

Пустовойтенко подчеркнул, что Украина не может обеспечить достойный уровень жизни жителей прифронтовой области в Донбассе, не говоря уже о жителях ДНР и ЛНР.

Экс-премьер назвал миражом обилие партий в стране, указал на отсутствие сильных лидеров. Также заявил, что таким политикам, какПорошенко, Гройсман, Парубий, не место в элите Украины.

Он считает, что новый президент Зеленский занимается имитацией бурной деятельности, совершая визиты во Францию или Германию.