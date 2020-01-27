Крым обеспечен водой до лета

Крым обеспечен водой до лета. Об этом сообщил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.«Наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков. Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года», – сказал Вайль.Он уточнил, что населенные пункты Крыма получают воду из 14 водохранилищ естественного стока и 8 водохранилищ, наполняемых из системы Северо-Крымского канала, куда вода попадает из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов с суммарным объемом подачи в 140 тысяч кубометров в сутки.

Водоснабжение Центрального, Северного и Западного Крыма осуществляется из подземных источников, дебет которых условно постоянен и не зависит от времени года. Дефицита водных ресурсов для водоснабжения населенных пунктов данных регионов нет. Источником питьевого водоснабжения Южного берега Крыма, городского округа Симферополь, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и частично Кировского районов являются речные воды.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в декабре прошлого года выпавшие осадки носили локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории бассейнов рек.

«В Крымских горах наблюдался значительный недобор осадков, который составил 45%. На большинстве рек сохранялась низкая для этого времени года водность. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу января 2020 года составил 92,98 млн куб. метров, что на 6,3 млн куб. метров меньше, чем месяц назад», — говорится в сообщении управления.

Ранее пресс-служба комитета сообщила, что по состоянию на 24 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 млн куб. метров или 30% от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 38%, их объем составляет 96,5 млн куб. метров воды.







Понедельник, 27 января 2020 г. 245

Источник: Портал Информер