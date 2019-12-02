Крым побил рекорд 2018 года

2 декабря 2019     14
Крым побил рекорд 2018 года

К началу зимы на крымских курортах отдохнули более 7 млн туристов, что больше чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«В этом году мы превысили планку в 7 млн туристов. Крым — это второй по посещаемости регион Российской Федерации для туризма и отдыха после Краснодарского края», — сообщил Мурадов журналистам ТАСС.

По его словам, до конца текущего года в Крыму побывает еще больше отдыхающих, так как на полуострове туристический сезон считается круглогодичным.

Кроме пляжного отдыха, в регионе работают бальнеокурорты, осенью и зимой организованы гастрономические фестивали. Также, несмотря на санкции, в Крым все чаще приезжают иностранные туристы, в том числе из США и Европы.

В следующем году турпоток в республику, по прогнозам превысит 8 млн человек.

Напомним, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов за постсоветский период — около 6,8 млн человек. В 2019 году рейс Москва — Симферополь стал самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году.



Понедельник, 2 декабря 2019 г. 98

Источник: Портал Информер

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