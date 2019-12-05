Крым получил 1,6 млрд рублей за эффективность власти

Правительство России поощрило Крым, выделив грант почти в 1,6 млрд рублей. Всего между 50 регионов было распределено 45 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«Крым наряду с Санкт-Петербургом и Краснодарским краем были признаны лучшими в рейтинге среди регионов страны, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году. Мы получили самую большую дотацию в размере 1,596 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 1,504 миллиарда, Краснодарский край – 1,462 миллиарда», – цитирует пресс-служба вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.

По ее словам, в этом году для составления рейтинга использовались показатели уровня доверия жителей региона к президенту и руководству субъекта федерации, количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ряд других данных.







Четверг, 5 декабря 2019 г. 96

Источник: Портал Информер