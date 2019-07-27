Крым потратил 2,1 млрд рублей на реализацию региональных проектов

Министерство финансов Республики Крым по состоянию на 1 июля направило на реализацию региональных проектов 33,4% средств от предусмотренной суммы, то есть 2,1 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
«На реализацию региональных проектов по итогам кассового исполнения на 1 июля направлено 2,1 млрд руб, или 33,4% от суммы, предусмотренной соглашениями. Обеспечение реализации нацпроектов – одна из главнейших стратегических задач на этот год. Успешная их реализация – это развитие жизненно важных направлений: экономики, социальной сферы, культуры и спорта. Эффект от реализации проектов будет оцениваться не только по цифрам. Важно, чтобы реальные изменения видели и сами люди», – сказала Кивико.
Суббота, 27 июля 2019 г. 445
Источник: Портал Информер
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