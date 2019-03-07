Крым представит свои стратегии туризма на выставках в Москве

7 марта 2019     48
Туристы из Великобритании возобновят поездки в Крым

Делегация примет участие в двух международных выставках.

10 марта в 13.30 и 13.35 состоятся презентации курортного и туристического потенциала Крыма на крупнейших международных туристских выставках в Москве – Интурмаркет и MITT. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Единый крымский стенд объединит администрации курортных регионов, объекты размещения и турпоказа, крымские турфирмы. В частности, на крымских стендах выставок состоится презентация туристского маршрута “Винная дорога Крыма”, разработанного Министерством курортов и туризма Республики Крым.

«Делегация полуострова, которую возглавит министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, познакомит посетителей с новинками сезона, представит туристские программы Южного берега Крыма, Западного, Восточного и Центрального Крыма, разыграет путёвки и ценные подарки», – рассказали в пресс-службе.

Также в рамках выставки “Интурмаркет” на стенде Республики Крым состоятся подписание соглашений о сотрудничестве с Республикой Ингушетия и Саратовской областью.

 
krym.news




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Крым


В Крыму заработала туристическая «Карта гостя» В Google заявили, что исправили обозначение Крыма на своих картах

В Google заявили, что исправили ошибку с обозначением Крыма на своих картах для некоторых пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В Крыму объявлены четыре дополнительных выходных дня В Крыму объявлены четыре дополнительных выходных дня

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил выходные дни в регионе в связи с религиозными праздниками. Документ опубликован на официальном портале республиканского правительства.

Быть здоровым здорово: О диспансеризации и не только Быть здоровым здорово: О диспансеризации и не только

Всё больше крымчан осознают важность посещения поликлиники с профилактической целью. По данным Минздрава Республики Крым, диспансеризацию в 2018 году прошли 50% от тех, кто ей подлежал, и это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Диспансеризация всем застрахованным по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) полагается бесплатно.

ОРВИ наступает: в учебных заведениях Крыма вводят карантин ОРВИ наступает: в учебных заведениях Крыма вводят карантин

В Крыму продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидпорог превышен на 42,7%. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

VII Всероссийская конференция «Военно-исторические чтения. К 75-летию освобождения Крыма и Керчи от немецко-фашистских захватчиков» VII Всероссийская конференция «Военно-исторические чтения. К 75-летию освобождения Крыма и Керчи от немецко-фашистских захватчиков»

Учредителями конференции выступили Министерство культуры Республики Крым, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник».


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info