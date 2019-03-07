Крым представит свои стратегии туризма на выставках в Москве

Делегация примет участие в двух международных выставках.

10 марта в 13.30 и 13.35 состоятся презентации курортного и туристического потенциала Крыма на крупнейших международных туристских выставках в Москве – Интурмаркет и MITT. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Единый крымский стенд объединит администрации курортных регионов, объекты размещения и турпоказа, крымские турфирмы. В частности, на крымских стендах выставок состоится презентация туристского маршрута “Винная дорога Крыма”, разработанного Министерством курортов и туризма Республики Крым.

«Делегация полуострова, которую возглавит министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, познакомит посетителей с новинками сезона, представит туристские программы Южного берега Крыма, Западного, Восточного и Центрального Крыма, разыграет путёвки и ценные подарки», – рассказали в пресс-службе.

Также в рамках выставки “Интурмаркет” на стенде Республики Крым состоятся подписание соглашений о сотрудничестве с Республикой Ингушетия и Саратовской областью.



krym.news