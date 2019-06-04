Крым становится самодостаточным субъектом России

Заместитель председателя Совета министров РК Дмитрий Полонский сделал заявление о том, что Крым становится более самодостаточным субъектом России, поэтому западные санкции никак не влияют на развитие региона. Об этом он сказал РИА Новости.

“Западные наши, так называемые, партнеры не понимают, что принимаемые ими решения никак не отражаются на развитии Крыма, его экономики и вообще всех сфер и отраслей жизнедеятельности. Мы в таком режиме начали жить изначально, поэтому независимы на сегодня абсолютно ни в чем от наших западных, с позволения сказать, коллег. Именно поэтому можем себя абсолютно спокойно чувствовать в составе Российской Федерации и не быть ущербным регионом”, – отметил Полонский.

Источник в евроинститутах проинформировал, что срок санкций по Крыму и Севастополю истекает в июне. Так как позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась, то санкции должны быть продлены еще на год.

“С каждым годом Крым становится все более самодостаточным субъектом, поэтому не нуждается ни в услугах компаний, которые вводят санкции, ни в политических или экономических решениях их стран. Мы абсолютно самодостаточны. Санкции будут продолжаться до тех пор, пока западные партнеры не убедятся в бесцельности, безрезультативности и абсурдности таких решений. –>

Рано или поздно настанет время, когда объем ущерба от санкций в тех странах, которые их вводят, превысит те политические бонусы и дивиденды, которые они пытаются извлекать, вводя санкционный режим в отношении России”, – уточнил вице-премьер.