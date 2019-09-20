Крым уходит в кэш

Руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута в интервью «Известиям» рассказал о том, что в Крыму на кассах магазинов можно будет снять с банковских карт наличные.

По его словам, реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности, а для полуострова предусмотрена специальная дорожная карта с возможностью «кэшаута» в торговых центрах.

Старт будет дан после того, когда кредитные учреждения (участники эксперимента) будут готовы. Эксперты считают, что услуга будет популярна в Крыму.

«Крым — такая же часть макрорегиона, как и остальные субъекты, поэтому каких-либо оговорок здесь не будет. На полуострове действует эквайринг, принимаются карты, в том числе международных платежных систем, поэтому особых сложностей с реализацией проекта по снятию наличных на кассах возникнуть не должно», — заявил Мамута.

Сегодня эксперимент по снятию наличных на кассах проводится в нескольких субъектах России. В нем участвует ряд российских банков, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк и Ак Барс.

В настоящее время в Крыму работают семь кредитных учреждений — «Севастопольский Морской Банк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ), Генбанк и «Индустриальный Сберегательный Банк», находящиеся под санкциями.

Эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко полагает, что крымчане не могут снять наличные из-за недостаточно разветвленной сети банкоматов. Он уверен, что услуга по «обналичке» на кассах магазинов будет популярна в Крыму. По его словам, крымчане чаще пользуются наличными средствами при приобретении товаров, нежели банковской картой.

По сведения ЦБ за первый квартал 2019 года, в Республике Крым действует 1265 банкоматов с функцией выдачи наличных. Полуостров находится на 28 месте среди субъектов РФ. После введения санкций крымчане столкнулись со сложностями при совершении платежей. Международные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать свои карты на полуострове. Тогда клиенты крымских банков не могли пользоваться карточками за пределами региона, а владельцы карт банков РФ не могли снимать деньги на полуострове.

Для преодоления санкций российские власти разработали и запустили собственную платежную систему. С 1 апреля 2015 года стала действовать Национальная система платежных карт (НСПК), которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки транзакций по пластиковым картам.

“Для того, чтобы работать в России, международным системам пришлось обрабатывать платежи внутри нашей страны, тогда как раньше информация о транзакциях обрабатывалась в процессинговых центрах за пределами РФ, объяснял глава НСПК Владимир Комлев. Это позволило жителям Крыма свободно пользоваться картами Visa и MasterCard, которые выпущены российскими банками”, – говорилось ранее.

Примечательно, что в MasterCard и Visa, отвечая на вопрос издания, не противоречит ли фактическая практика использования их карточек в Крыму ранее анонсированной политике блокировки транзакций на полуострове, заявили, что из-за санкций не ведут никакой деятельности в Крыму.

“Объяснить, почему в таком случае их карты принимают там, в пресс-центрах международных платежных систем затруднились. При этом уже летом 2016 года в Крыму и Севастополе практически вся платежная инфраструктура была готова к приему карт «Мир» НСПК. За 2,5 года количество межбанковских операций по этим картам на полуострове увеличилось с нескольких сотен тысяч до почти 14,9 млн в Крыму и еще 6,8 млн в Севастополе”, – отмечали в НСПК.

Чтобы работать в РФ, международным системам пришлось проводить платежи внутри России, тогда как раньше информация о транзакциях обрабатывалась. Это позволило крымчанам пользоваться картами Visa и MasterCard, которые выпущены российскими банками. Сейчас спокойно можно произвести платёж.





Пятница, 20 сентября 2019 г. 281

Источник: Портал Информер