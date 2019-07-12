Кто виноват в лесных пожарах в Крыму?

90% возгораний в горах и лесах Крыма происходит по вине людей. Об этом заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Крыма Максим Грамотный в интервью «Вести Крым» ГТРК «Таврида».

«Бывают неорганизованные туристические группы, которые в такую жаркую погоду выходят на пикники в лесные массивы, разжигают костры в необорудованных для этого местах, покидая поляну они не следят за тем, чтобы затушить костёр. Они забывают, что маленький очаг, не потушенные угли перерастают через 2,3 часа в большой лесной пожар», — сказал Максим Грамотный.

Также он отметил, что разжигать костры в лесах строго запрещено. Есть специальные маршруты для туристов с местами для разведения костров. Они отдалены от леса и исключают возможность лесного пожара.

«Начиная с 2014 года, население лучше понимает, что спасение и населённых пунктов и частных жилых домов – дело прежде всего граждан нашего полуострова», — отметил заместитель министра.