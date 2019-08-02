Кто виноват в лесных пожарах?

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении чиновников Минлесхоза Красноярского края, не принявших мер для тушения лесных пожаров.

По мнению Следственного комитета, с 22 марта по 1 августа сотрудники Министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли меры по ликвидации лесных пожаров, из-за чего огонь охватил значительные территории.

В то же время руководство России запустило обсуждение изменений, которые помогут лучше бороться с подобными ЧС в дальнейшем.

МЧС, Минприроды и региональные власти Сибири и Дальнего Востока должны до 30 августа представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра

Минфин и Минприроды — по увеличению численности государственных лесных инспекторов до нормативного уровня. Минобрнауки и Минприроды должны разработать предложения по усилению научного и кадрового обеспечения деятельности по лесной охране.

Главам регионов рекомендуется до 15 сентября включить в состав региональных комиссий по ЧС и пожарной безопасности представителей общественности и научных организаций.

Внимание к проблеме пытаются привлечь все новые и новые организации. Так, авиакомпания S7 решила сменить название на «Сибирь», чтобы обратить внимание на горящие леса.

С 1 августа по 100 рублей с каждого проданного авиабилета на рейсы по сибирским направлениям будут направляться на посадку деревьев. Руководство компании решило, что вернется к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 миллиона деревьев.

Между тем, дым от пожаров успел дойти до США и Канады. По информации NASA, его чувствуют жители городов Сиэтл и Ванкувер. Президент США Дональд Трамп уже позвонил Владимиру Путину и предложил помощь в тушении пожаров.

За последние сутки в России ликвидировали 29 новых лесных пожаров на площади 404 га.

Всего на территории РФ зафиксировано 483 возгорания в лесах общей площадью свыше 3 млн га. Режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, в Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия).





Пятница, 2 августа 2019 г. 53

Источник: Портал Информер