Кто виноват в том, что россиянка заразилась на лайнере Diamond Princess?

Разделение пассажиров Diamond Princess на больных и здоровых перестает быть эффективным. Об этом в беседе с журналистами заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя первый случай заражения коронавирусом россиянкой.

Причина, по которой такие меры перестают приносить пользу, заключается в том, что система вентиляции на судне распространяет инфекцию. Несмотря на то, что люди не покидают свои каюты, воздух кондиционирует, а вирус продолжает проявлять активность. Таким образом россиянка и могла заразиться пневмонией.

На вопрос о том, почему российских граждан до сих пор не эвакуировали с борта Diamond Princess, Владимир Джабаров отметил, что считает странным решение властей Японии оставить на карантине такое большое количество людей. Россия, по его словам, сразу бы забрала своих граждан, однако японская сторона никого к кораблю не подпускает.

Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, что ожидает гражданку России, заразившуюся коронавирусом.

По словам Коротченко, с заражением россиянки произошло то, чего более всего опасались многие эксперты в России. Эксперт считает, что ответственность за это в значительной степени лежит на властях Японии, не сумевших принять меры для пресечения распространения инфекции на корабле.

«Количество заболевших будет увеличиваться. Это понятно всем. Лайнер представляет собой замкнутый корабельный инкубатор, где через систему вентиляции вирус может перемещаться из каюты в каюту. И одному богу известно, кто заболеет, а кто нет. К сожалению, наша гражданка стала жертвой подобного подхода со стороны властей Японии», – сказал Коротченко.

Он призывает посольство России в Японии занять более активную позицию в отношении находящихся на Diamond Princess граждан РФ. Речь идет не только о заявлениях и комментариях, но и о практической помощи россиянам, оказавшимся в форс-мажорных обстоятельствах, в виде обратных билетов, виз и трансферта.

Между тем, в число заразившихся коронавирусом попала и семейная пара Дэвид и Сэлли Абел, которые прославились тем, что вели трансляцию с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом стало известно утром 18 февраля.

Напомним, что по состоянию на утро 18 февраля, на лайнере уже выявлено 454 заболевших коронавирусом. Среди них, двое граждан Украины, и одна гражданка России.

Вечером 17 февраля также стало известно и о смерти главного врача Уханского госпиталя нейрохирурга Лю Чжимина. Сначала китайские власти опровергли эту информацию, заявив, что Лю не умер, а находится в критическом состоянии. Однако, утром информация о смерти врача была подтверждена уже официально.

Лю Чжимин стал первым высокопоставленным китайским врачом, который умер от коронавируса.







Вторник, 18 февраля 2020 г. 196

Источник: Портал Информер