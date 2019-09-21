Кто вместо Глеба Шагуна может возглавить департамент общественных коммуникаций Севастополя

Как сообщил редакции “ИНФОРМЕРа” хорошо осведомленный источник в правительстве Севастополя, на должность директора департамента общественных коммуникаций планируется назначить Максима Балашова.
По словам источника, представление Балашова планировалось сделать еще в начале этой недели. Но, по каким-то причинам, оно было перенесено на более поздний срок.Судя по данному фото, Максим Балашов обладает хорошим чувством юмора Справка “ИНФОРМЕРа”:
Максим Балашов родился 19 марта 1982 года. В 2005 году он окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет (г. Красноярск).
Весь его профессиональный опыт работы связан с аэропортом Красноярска.
В настоящий момент он трудится директором по региональному развитию — руководитель красноярского офиса в “Агентство Социальные Сети”.
Суббота, 21 сентября 2019 г. 2289
Источник: Портал Информер