Кто вместо Глеба Шагуна может возглавить департамент общественных коммуникаций Севастополя

21 сентября 2019     9
Кто вместо Глеба Шагуна может возглавить департамент общественных коммуникаций Севастополя

Как сообщил редакции “ИНФОРМЕРа” хорошо осведомленный источник в правительстве Севастополя, на должность директора департамента общественных коммуникаций планируется назначить Максима Балашова.

По словам источника, представление Балашова планировалось сделать еще в начале этой недели. Но, по каким-то причинам, оно было перенесено на более поздний срок.

Судя по данному фото, Максим Балашов обладает хорошим чувством юмора Справка “ИНФОРМЕРа”:

Максим Балашов родился 19 марта 1982 года. В 2005 году он окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет (г. Красноярск).

Весь его профессиональный опыт работы связан с аэропортом Красноярска. 

В настоящий момент он трудится директором по региональному развитию — руководитель красноярского офиса в “Агентство Социальные Сети”. 


Суббота, 21 сентября 2019 г. 2289

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

За полгода Крым заработал почти 200 млн рублей
За полгода Крым заработал почти 200 млн рублей

Запервое полугодие 2019 года бюджет Крыма пополнился почти на 200 млн рублей от сдачи в аренду республиканского имущества. Министерство имущества РК сообщает, эта сумма …


Кто вместо Глеба Шагуна может возглавить департамент общественных коммуникаций Севастополя
Кто вместо Глеба Шагуна может возглавить департамент общественных коммуникаций Севастополя

Как сообщил редакции “ИНФОРМЕРа” хорошо осведомленный источник в правительстве Севастополя, на должность директора департамента общественных коммуникаций планируется назначить Максима Балашова. По словам источника, …


«Кросс нации» в Севастополе собрал более тысячи участников
«Кросс нации» в Севастополе собрал более тысячи участников

Всероссийский забег состоялся 21 сентября в Парке Победы. Несмотря на погоду, в спортивном празднике в Севастополе приняли участие более 1000 …


День герба и флага Республики отметят в Крыму
День герба и флага Республики отметят в Крыму

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Государственного герба и флага Республики Крым, пройдут 24 сентября. Для жителей и гостей полуострова проведут спортивные …


Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов
Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов

Клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов, поддержавший открытое письмо в защиту участников несогласованных митингов в Москве, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты