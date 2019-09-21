Кто вместо Глеба Шагуна может возглавить департамент общественных коммуникаций Севастополя

Как сообщил редакции “ИНФОРМЕРа” хорошо осведомленный источник в правительстве Севастополя, на должность директора департамента общественных коммуникаций планируется назначить Максима Балашова.

По словам источника, представление Балашова планировалось сделать еще в начале этой недели. Но, по каким-то причинам, оно было перенесено на более поздний срок.

Максим Балашов родился 19 марта 1982 года. В 2005 году он окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет (г. Красноярск).

Весь его профессиональный опыт работы связан с аэропортом Красноярска.

В настоящий момент он трудится директором по региональному развитию — руководитель красноярского офиса в “Агентство Социальные Сети”.





Суббота, 21 сентября 2019 г. 2289

Источник: Портал Информер