Кто возглавил комитеты и комиссии Заксобрания Севастополя

14 сентября 2019     15
Кто возглавил комитеты и комиссии Заксобрания Севастополя

14 сентября депутаты второго созыва Заксобрания утвердили руководителей постоянных комитетов и комиссий.

Их кандидатуры предложила вице-спикер Татьяна Лобач, депутаты парламента проголосовали за них тайным голосованием.

Постоянный комитет по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Колбин. Комитет по городскому хозяйству – Вячеслав Камзолов («за» 22 голоса). Комитет по здравоохранению и социальной политике – Татьяна Щербакова («за» 23 голоса). Комитет по образованию, науке, культуре и спорту – Елена Глотова («за» 22 голоса). Комитет по экономике – Евгений Дубовик («за» 21 голоса). Комитет по градостроительству и земельным вопросам – Вячеслав Горелов («за» 24 голоса). Постоянную комиссию по бюджету – Сергей Лисейцев («за» 24 голоса).


Суббота, 14 сентября 2019 г. 2539

Источник: Портал Информер

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