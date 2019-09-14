Кто возглавил комитеты и комиссии Заксобрания Севастополя

Постоянный комитет по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Колбин . Комитет по городскому хозяйству – Вячеслав Камзолов («за» 22 голоса). Комитет по здравоохранению и социальной политике – Татьяна Щербакова («за» 23 голоса). Комитет по образованию, науке, культуре и спорту – Елена Глотова («за» 22 голоса). Комитет по экономике – Евгений Дубовик («за» 21 голоса). Комитет по градостроительству и земельным вопросам – Вячеслав Горелов («за» 24 голоса). Постоянную комиссию по бюджету – Сергей Лисейцев («за» 24 голоса).

Их кандидатуры предложила вице-спикер Татьяна Лобач, депутаты парламента проголосовали за них тайным голосованием.

Немецкую авиабомбу, провисевшую на ветках дерева со времён войны, обезвредили спасатели Неразорвавшийся боеприпас нашли в пяти километрах от села Бондаренково Ленинского района Крыма. Мимо дерева, на котором много десятилетий находился снаряд, …



Футболисты «Севастополя» проиграли «ТСК-Таврия» со счётом 1:2 Игра 5-го тура Премьер-лиги КФС прошла на стадионе «Фиолент» в Симферополе. На 12-й минуте матча счёт открыл севастополец Дмитрий Матвиенко. …



Кто возглавил комитеты и комиссии Заксобрания Севастополя 14 сентября депутаты второго созыва Заксобрания утвердили руководителей постоянных комитетов и комиссий. Их кандидатуры предложила вице-спикер Татьяна Лобач, депутаты парламента проголосовали за …



СМИ: НХЛ отстранит Кузнецова за кокаин максимум на три матча 17:29 Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован за употребление кокаина не более чем на три игры Национальной хоккейной …

