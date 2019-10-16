Кто возглавит комиссии по проведению конкурса по замещению должностей глав администрации Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил членов комиссий от правительства республики на конкурсы по выбору глав администраций 20 муниципалитетов республики.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правительства Крыма.

Глава Крыма определился с членами конкурсных комиссий в Симферопольском, Нижнегорском, Ленинском, Красноперекопском, Кировском, Белогорском, Бахчисарайском, Первомайском, Черноморском и Сакском районах, а также в Ялте, Феодосии, Судаке, Саках, Красноперекопске, Керчи, Евпатории, Джанкое, Алуште и Армянске.

В состав комиссий в каждом муниципалитете вошли исполняющие обязанности вице-премьеров правительства республики.

Так, в Ялте, Красноперекопске, Бахчисарайском, Черноморском и Крансоперекопском районах в состав комиссий вошел Дмитрий Полонский, в Керчи, Судаке и Армянске – Игорь Михайличенко, в Алуште – Юлия Жукова, в Евпатории – Евгений Кабанов, в Феодосии и Нижнегорском районе – Лариса Опанасюк, в Джанкое и Симферопольском районе – Ирина Кивико, в Саках и Сакском районе – Алла Пашкунова, в Ленинском, Белогорском и Кировском районах – Павел Королев.

В Первомайском районе в состав комиссии включен премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк, руководивший администрацией этого района с июня 2014 по август 2016 года – до назначения на пост зампредседателя Совета министров.

Напомним, что 18 сентября 2019 года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что по его предложению заявления об отставке написали все главы администраций городов и районов Крыма. Он мотивировал это «необходимостью формирования новой команды».

Он также уточнил, что всем главам администраций муниципалитетов Крыма, написавшим заявления об отставке, придется вновь пройти через конкурсные процедуры.

Ранее сообщалось, что в комиссию по выбору главы администрации Симферополя назначен премьер-министр правительства республики Юрий Гоцанюк. Конкурс пройдет 25 октября.

Источник: Портал Информер