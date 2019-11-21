Кто в Севастополе белый и пушистый?

«Зряплата» – она нужная для оплаты «праведного» труда избранников от народа севастопольского – депутатов Заксобрания, но, по мнению людей, их избравших, не достоин их труд такого размера в денежном выражении, т.е. свыше двух сотен тысяч рублей.

Начнём с того, для чего 19 депутатов письменно засвидетельствовали свою решительность обеспечить денежным довольствием «себя красивых», правда, не всех, к сожалению, внеся в повестку пленарного заседания Заксобрания данный вопрос.

К сожалению, инициаторы не проанализировали до конца: каковы в денежном выражении должны быть эти зарплаты и кому их надо дать. Почему-то не согласовали эти вопросы с теми службами в исполнительной власти, которые знают законы бюджетные и сколько из бюджета можно «откусить» для удовлетворения депутатских надобностей.

Особенно удивляет позиция двух главных властных чиновников города – председателя Заксобрания Владимира Немцева и и.о.губернатора Михаила Развожаева. Неужели они не нашли места и время для встречи и обсуждения данной проблемы во всей её «красоте»?

К слову, оба они ведь в руководстве севастопольского отделения одной правящей партии «Единая Россия». Наверное, эта шумиха кому-то нужна и выгодна, вероятно, для увода интереса людей от наиболее насущных проблем жизни их города. Таких как оплата услуг ЖКХ, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры, дорог, очистных сооружений, парковок и… Надо отметить, что в определённой мере это получилось.

СМИ начали обсуждать эту важную проблему, а по существу не стоящую выеденного яйца. Просто её нужно было решать обоснованно, анализируя все «за» и «против», учитывая интересы всех сторон, попросту говоря — без шума и пыли. Для того и существуют в обеих ветвях власти «кучи» юристов, помощников, советников и прочих спецов.

Да и депутаты не пальцем деланы, знают: что и как? А уж Михаил Владимирович, как руководитель правящей партийной организации, наверняка знал, что он затевает, какие последствия могут быть.

К сожалению и разочарованию, я лично не увидел воли и решительности депутатов нынешних при отстаивании своих решений. Подписанты ведь далеко не дети и знали, что делают, ставя свои подписи под документом. А потом выступать и делать вид, что готовы «высечь себя, как та вдова».

Ладно, фракция ЕР в защиту мнения своего лидера, но вот функционеры из ЛДПР, КПРФ и пр. Они-то при этом спектакле с какого боку?

У меня такое впечатление, что идёт заискивание перед теми чиновниками от власти, от которых зависит «депутатское» будущее и личные интересы. Я приношу мои извинения за резкие и нелицеприятные выражения. Неприятна вся эта шумиха вокруг депутатов. Ведь в них люди должны верить, что они, избранные для защиты их интересов и развития города, исполнят своё предназначение, не дав предпосылок усомниться в них.

Ладно исполнительная ветвь власти в основном представлена приезжими чиновниками, хотя и это уже не совсем так, но ведь депутаты, в основном, севастопольские. Слова, когда нужно было избираться, «глаголили» красивые и правильные, обещания какие звучали из их уст громкие и грандиозные. Так вот и дерзали бы!

Я полагаю возможным говорить порой не совсем приятные слова. Думаю, что могу себе это позволить в силу возраста, опыта и того, что смог сделать для города. Ведь руководил я городом в самое «лихое» время. Когда всё: от страны и жизни каждого человека рушилось на глазах. Когда даже денег нормальных не было, вместо них купоны-карбованцы. К слову, порой, ничего не стоящие. А главное, что не было, кого спросить, и посоветоваться, куда пойти и куда податься?

Это сейчас многие умники кричат в истерике, что есть «бывшие», «укры» и прочую пошлятину. А в лихое время все хотели выжить, при этом без особых потерь. Да и так желаемая Россия в лице Горбачёва и Ельцина бросила Севастополь в объятия Украины не особо задумываясь над желаниями и последствиями. Да и Украина не чужая была – братская республика.

Напомню, что я был избран в советское время Председателем Городского Совета, Председателем исполкома и ещё Заместителем Председателя Верховного Совета Крыма. К слову, зарплату я получал только как Председатель исполкома, где-то 320 рублей.

Вся чиновничья рать исполнительной ветви власти составляла 340 человек, а аппарат горсовета всего пять чиновников, один только заместитель по работе горсовета, это для обслуживания 200 депутатов. Кстати, численность населения в тот период составляла 420 тысяч человек и военных почти 100 тысяч. И это всё в тяжёлые «лихие» 90-е прошлого столетия.

Я это к тому, что нынче времена, хоть и трудные, но при этом есть, кого спросить: как быть и что предпочтительнее делать, на кого опереться и кто всегда подставит своё мощное и надёжное плечо. Иметь такого сильного руководителя страны, с уважением относящегося к Севастополю и его жителям, как президент Владимир Владимирович Путин и такую страну – это была мечта для меня и многих, живших в то время. Очень обидно, что не везёт Севастополю на руководителей и чиновников, которые не могут по-хозяйски распорядиться теми большими финансовыми и другими ресурсами, выделяемыми из федерального центра Севастополю.

Вот поэтому я и поднимаю со своей колокольни проблему работы чиновников. Я неоднократно подчёркивал и продолжаю это делать, что только в единстве – сила. А то, что продемонстрировали нам, севастопольцам, как и всей стране, наши власти, т.е. депутаты и чиновники от правительства – это не делает чести никому из них.

Как, впрочем, и партийному бомонду. Лучше бы создали, наконец, Общественную палату и организовали её работу. Возможно бы общественники смогли внести свою достойную лепту в решение спорных моментов организационной жизни города? Да и обеспечить единение властных структур городских, думаю, при правильной организации работы Общественной палаты вполне реально. Ведь её представители – это люди, представляющие как одну, так и другую ветви власти, а ещё и народ в лице общественников из общественных организаций.

Не могу не обратить внимание на высказывания одного мудрого депутата, что мол вся вина – в белом пиджаке. Возможно, ему и видней? Но мне это напомнило спор двух казачек через плетень, соседки они были. Не буду излагать содержание их спора, дабы никого не обидеть. А суть, что такой спор закончился ничем. Так то были соседки, простые казачки, а здесь «боссы» властные. Разница большая. Хоть в данной ситуации выяснение и не стоит, чтобы зарабатывать очки на бесполезном и никому не нужном споре: нужно ли и кому платить и кто плохой, а кто и не совсем. Попросту, кто «белый и пушистый», а кто и зелёный?

К сожалению, наше общество и люди его составляющие зачастую, не вникая в суть проблемы, видят только белое или чёрное, хорошее или плохое, белый, пушистый или …? Не могу не отметить, что примерно в таком ключе было и обсуждение моей статьи о намерении идти на выборы губернатора, или подготовить кандидатуру достойного севастопольца на эту роль. Некоторые опускались до прямого оскорбления.

Хотел бы напомнить, что мне должность губернатора для удовлетворения амбиций не нужна априори. Я ведь это прошёл, притом более круто, находясь на должности одновременно руководителя двух ветвей власти: исполнительной и законодательной. Я выполнил главную миссию – не допустил никаких боевых действий, хотя один неверный шаг, пошло бы и поехало. Не допустил переименования улиц, уничтожения памятников, развала городского хозяйства и пр.

В любом случае люди чувствовали себя людьми. Не было голода и холода. Никого не арестовали. Бандитизм не перешёл границы допустимого. Хотя перестрелки, в разборках бандитских, были неоднократны. Даже в меня и то стреляли, пытаясь, видимо, запугать. Но я ведь офицер советского «розлива», воспитанный верности, долгу и чести офицерской. В то время, когда начался дерибан государственной собственности, я мог бы набрать себе собственности и земли столько, сколько нужно и не нужно было.

Ведь она, собственность, и не нужна была в то время никому. Я этого не сделал. Даже жилья никакого себе не взял. Квартира, которую я получил, как офицер и командир «вертолётки», была единственной во всё время моего руководства городом. Земли я тоже не набрал для себя и родственников вообще.

И когда меня упрекают Церковным банком, мне досадно и смешно. Во-первых, в банке я наёмный специалист без всякого отношения к финансам. Учредителем я в нём не был. Если уж говорить по существу, то в то время я мог бы столько набрать собственности, что Церковному банку и не снилось.

Ну, а когда стали искать компромат на меня, то во всех государствах не могли найти ни собственности, ни счетов, хоть желания у определённых озабоченных было непреодолимое и огромное. Запросов сколько было сделано по всему миру? Это к слову. Должен с удовольствием довести до сведения людей, что миссию свою, как предписывается мужчине, т.е. построить дом, родить и вырастить сына (у меня их двое), посадить дерево, а я их посадил несколько сотен – я выполнил в полном объёме.

Но, глядя, что происходит в моём родном городе, а таковых отдельных субъектов в России три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, мне обидно, насколько мы далеки по своему развитию и совершенству от первых двух.

Разные на то причины. Исходя из принципа, что «сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как должны», я и принял решение побороться за губернаторство, ибо не вижу более подготовленного специалиста на данный момент, желающего пожертвовать многим во имя родного города, и людей, в нём живущих.

Я уверен, что есть у нас достойные севастопольцы, готовые правильно организовать работу в городе. Но они не хотят бросать на алтарь свой бизнес, или не имеют желания и силы воли для этого. А ведь ещё В. Г. Белинский писал, что «только в силе воли заключаются условия наших успехов на избранном пути».

Вот каждый и избирает свой путь, приемлемый для его силы и воли. При этом не хочу исключать, что и со стороны возможен достойный претендент быть умелым и правильным руководителем нашего родного и славного города. Время покажет, ведь ещё не вечер, не правда ли?

Отмечу, что короля делает свита. Думаю, что свита есть, скажем, у Алексея Чалого, но вот сам король не считает, видимо, для себя путь губернаторства своим. Хотя, я бы очень хотел увидеть его губернатором, но не на один день, неделю или даже год, а на многие годы. Но это вряд ли будет. Проще видеть бой издалека и влиять на обстановку, не участвуя реально в её оздоровлении и ни за что не отвечая. Или, скажем, у и. о. губернатора Михаила Развожаева не команда, а сборная солянка, порой представляющая спецов набранных по принципу «где родился, там не пригодился».

Очень хочется ошибиться. У меня есть команда, но она будет готова к работе конкретно при поддержке, скажем, моей кандидатуры на губернаторское кресло, или которую я буду рекомендовать, севастопольцами и президентом. Удивительно, но президента Путина севастопольцы уважают, верят ему и доверяют, даже, несмотря на подставы его ставленников.

Хочу напомнить всем слова Бернарда Шоу: «Власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть». Хочу, чтобы этого в Севастополе не было.

Помните, что в единстве – сила! И что севастопольцы заслуживают достойной жизни, а Севастополь поистине достоин поклонения!

Быть всем непременно счастливыми и здоровыми!

Источник: Портал Информер