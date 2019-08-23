Кто из депутатов, участвующих в выборах в качестве кандидатов в ЗС, выступили против закона об открытом поименном голосовании?

23 августа 2019     17
Кто из депутатов, участвующих в выборах в качестве кандидатов в ЗС, выступили против закона об открытом поименном голосовании?

Минувшее предпоследнее  пленарное заседание сессии Заксобрания Севастополя отметилось двумя яркими событиями.

Первое – депутатское большинство в очередной раз отказалось поддержать законопроект, внесенный депутатом Татьяной Лобачоб открытом поименном голосовании, поставив жирную точку в нашей пятилетней борьбе за открытость и прозрачность законодательного процесса.

Таким образом, Законодательное Собрание Севастополя первого созыва останется в истории как самый закрытый для прессы и жителей города орган законодательной власти.

Напомню, что  прежний «украинский» горсовет Севастополя всегда голосовал открыто и поименно. Любой человек мог посмотреть, как проголосовал тот или иной депутат  за тот или иной  закон. Была возможность проследить за депутатской работой  в Верховной Раде Украины.  В Государственной Думе Российской Федерации принцип открытости  и прозрачности беспрекословен.

Призывая своих коллег–депутатов не голосовать за внесенный закон,  кандидат—депутат В. Гореловподнявшись  на трибуну,  напомнил о том, что именно давление на парламент Англии привело страну к гражданской войне. Он, кажется, имел в виду 1642 год. Довела-таки бритов гласность.

Лихо его занесло в сравнениях и аналогиях.

Мне очень хотелось, плюнув на Регламент, поёрничать и напомнить депутату какой-нибудь исторический факт, например, о том, что НСДАП в 1933 году под предводительством Гитлера пришла к власти Конституционным путем честных и демократических выборов. Что было потом, мы все прекрасно знаем. Аналогия, сравнимая по «убедительности» с гореловской. Но здесь шире можно требовать отмены выборов и даже Конституции.

То ли тридцатисекундная речь Горелова убедила депутатов, то ли железобетонная упертость и уверенность в том, что они продолжат свою скрытную депутатскую деятельность в Заксобрании второго созыва, но закон ожидаемо был провален.

Хотя, казалось бы, что скрывать людям, которые везде без устали и стеснения рекламируют себя в качестве борцов за интересы города.

Из депутатов, которые сейчас участвуют в выборах в качестве кандидатов в ЗС второго созыва, против закона об открытом поименном голосовании проголосовали следующие депутаты:

Алтабаева Екатерина Борисовна;

Аксенов Вячеслав Викторович;

Горелов Вячеслав Николаевич;

Кулагин Александр Андреевич;

Щербакова Татьяна Михайловна;

Чалый Михаил Михайлович.

Мне кажется, что это серьезный повод задуматься, стоит ли на предстоящих выборах отдавать свой голос за этих кандидатов.

За принятие этого закона из участвующих в выборах депутатов проголосовали:

Лобач Татьяна Георгиевна;

Журавлев Илья Григорьевич.

Борис Колесников


Пятница, 23 августа 2019 г. 8621

Источник: Портал Информер

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