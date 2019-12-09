Кто из чиновников Крыма и Севастополя попался в руки правоохранительных органов

Пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым сообщила о том, что сумма ущерба от коррупционных преступлений за 2018 году составила 68,2 млн рублей.

«Сумма причиненного ущерба от коррупционных преступлений за девять месяцев 2018 года составила 68 млн 285 тысяч рублей, при этом возмещено в ходе предварительного следствия 35 млн 199 тысяч рублей, арестовано имущество на сумму 68 млн 15 тысяч рублей, то есть приняты меры к обеспечению возмещения всего причиненного ущерба», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Следкома, наиболее крупную взятку с 2014 года в размере 27 миллионов рублей получил бывший вице-премьер Крыма, экс-чиновник Севастополя Олег Казурин.

Экс вице-премьер Крыма, экс-чиновник Севастополя

Олег Казурин

Приговором суда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев, а также штраф в 56 миллионов рублей.

Казурин обвиняется в преступлениях по трем статьям УК РФ: «Получение через посредника взятки в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств», «Приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Кроме того, Следком проводил расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Государственного совета Республике Крым Валерия Гриневича, который осужден на 10 лет лишения свободы.

Экс-депутат Государственного совета Республики Крым Валерий Гриневич

Он организовывал незаконное изъятие и продажу земель рекреационного назначения площадью 1,2 га, находящихся в прибрежной зоне села Штормовое (Сакский район). Также получил от одного из жителей Сак 35 тыс долларов за способствование прекращению проводимой в отношении него правоохранительными органами процессуальной проверки.

17 октября 2018 года был задержан в Москве экс вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Уголовное дело в отношении вице-премьера заведено по части 6 статьи 290 УК РФ — «получение взятки в особо крупном размере».

Следствие инкриминирует Виталию Нахлупину систематическое получение взяток на общую сумму в 5 миллионов рублей.



Экс вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин в зале суда

Согласно сообщениям СМИ, Виталий Нахлупин – один из самых состоятельных чиновников Крыма.

За 2017 год он задекларировал следующее имущество: 2 квартиры (площадью 142 м2 и 79 м2), дом площадью 200 м2, оформленный на несовершеннолетнего ребёнка, проживающего на территории Украины, земельный участок (900 м2) и два паркоместа в Крыму.

Также есть шесть дорогих автомобилей: Mercedes Benz S550, Porsche 911, Porsche Cayenne, Toyota Camry, BMW X6 и Volkswagen Touareg.

В июне 2018 года была задержана и арестована директор государственной аптечной сети «Крым-Фармация» Ирина Бахлина.

Следком России подозревает ее в том, что она вымогала у двух фармацевтических предприятий 400 тысяч рублей за покровительство в вопросах погашения перед ними дебиторской задолженности.

В дополнение к информации пресс-службы Следкома, вспомним и других известных крымчан, привлеченных к уголовной ответственности, находящихся под следствием в 2019 году.

За получение взятки в 300 тыс. рублей задержали контролера строек ФЦП в Крыму – руководителя госучреждения «Инвестстрой». В УФСБ России по РК и Севастополю сообщали, что задержанный вымогал деньги за подписание актов строительного контроля. По данному факту сейчас проводится расследование.

Еще одни обвиняемый по делу о коррупции – это экс-глава Евпатории Андрей Филонов. Его задержали и арестовали в апреле этого года. С тех пор, «железный мэр» сидит за решеткой в СИЗО Симферополя.

Андрей Филонов

В октябре этого годы был задержан и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Александр Моложавенко. В настоящее время он находится под домашним арестом и ждет окончания следствия.

Александр Моложавенко

Также в октябре был задержан и экс-директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Ему, в отличие от Моложавенко, повезло меньше, поэтому приходится ждать окончания следствия в СИЗО Ростова.

Михаил Тарасов

Источник: Портал Информер