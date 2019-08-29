Кто имеет право и как получить «путинские» 10 тысяч рублей

С января 2020 года вступает в силу закон: если сейчас за ребенка с полутора до трех лет семьи получают аж по 50 рублей в месяц, то со следующего года будут по 10 тысяч рублей и больше.

На президентские пособия теперь претендуют семьи, где меньше двух прожиточных минимумов на душу. Сумма прожиточного минимума разная по всей стране.

А вот размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка, он чуть меньше — 10 147 рублей.

Формула расчета «путинского» пособия одна на всю страну:

В 2020 году нужно будет уложиться не в полтора, а в два прожиточных минимума.

Пособие на первенца платит государство. Выплаты на второго ребенка пойдут из средств материнского капитала, поэтому если вы его хотите сохранить — пособие оформлять не стоит.

Какие документы нужны?

Заявление. Написать его можно в любое время, пока есть право на выплату: сейчас — пока ребенку не исполнится 1,5 года, с 2020 года — пока не исполнится три года. Если оформите документы в первые шесть месяцев, то получите всё, что накапает со дня рождения крохи до текущего времени. Если возьметесь за пособие через полгода или позже — ждите выплаты только со дня обращения.

Заявление можно подать через МФЦ или напрямую в ведомство, которое будет назначать пособие.

Если оформляете на первого ребенка, обращаться нужно в соцзащиту, на второго — в Пенсионный фонд по месту жительства.К заявлению приложите:

паспорт;

свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;

документы, подтверждающие, что ребенок и заявитель являются гражданами РФ;

если мать ребенка умерла или лишена родительских прав — документы, которые это подтверждают;

если родители разведены — свидетельство о расторжении брака;

сведения о доходах каждого члена семьи (заработная плата, стипендии, пенсии, пособие по безработице, иные выплаты);

справку из военкомата, если кто-то из родителей служит;

реквизиты банковского счета.

Пособие оформляется на год, потом все документы придется собирать заново. Пособие положено детям, рожденным в январе 2018 года и позже. На детей, рожденных раньше, пособие не распространяется.





Четверг, 29 августа 2019 г. 22

Источник: Портал Информер