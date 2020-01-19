Кто имеет право на новые детские выплаты после послания президента

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию анонсировал ряд изменений, которые коснутся российских семей, планирующих рождение детей.

С 1 января 2020 года уже при рождении первого ребенка российские семьи получат право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

До этого такая сумма полагалась лишь при рождении второго или последующего ребенка.

Семья, успевшая обзавестись первенцем до нововведений, после рождения второго ребенка получит сразу 616 617 рублей.

При этом семьям, которые планируют родить первого ребенка после 1 января 2020 года, а после завести второго, стоит понимать, что они не получат за второго 616 617 рублей, так как маткапитал в полном объеме выплачивается только один раз.

Таким образом, семья, уже получившая маткапитал за первого ребенка и родившая второго, в сумме получит те же 616 617 рублей (466 617 плюс дополнительные 150 000 рублей).

При рождении третьего ребенка семья может рассчитывать на погашение ипотеки в размере 450 000 рублей.

Таким образом, семья с тремя детьми сможет за счет маткапитала потратить на решение жилищного вопроса свыше одного миллиона рублей. Предполагается, что маткапитал будет индексироваться каждый год.

Данная программа поддержки семей предусмотрена как минимум до 31 декабря 2026 года.

С 1 января текущего года также вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Ранее они полагались для детей лишь до трех лет. Выплаты предусмотрены для семей, в которых доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

В 2020 году таким семьям будет выплачиваться половина прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей на ребенка.

С 2021 года планируется увеличить размер выплат до полного прожиточного минимума, то есть более 11 тысяч рублей. При этом в каждом регионе выплаты будут отличаться.

Семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, также будут получать выплаты, однако только на детей до трех лет.

В среднем по стране на одного ребенка будет выплачиваться более 11 тысяч рублей в зависимости от региона.

Источник: Портал Информер