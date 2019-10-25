Кто и как разделился в Заксобрании Севастополя?

Прежде всего, оговорим сразу же, в данной статье мы вовсе не собираемся анализировать партийную принадлежность депутатов городского парламента. И не потому, что все они, даже те, кто по возрасту не состоял и в пионерах, являются выходцами из КПСС.

И не потому, что подобно некоторым представителям депутатского корпуса народные избранники успели сменить уже не одну партию, а отдельные так и вовсе успели побывать в десятках.

Но потому, что все эти партийные обложки мало кому интересны для истинного понимания политических процессов, которые происходят в Севастополе.

Ибо, с 2014 года в нашем достославном городе все делится по очень простому принципу: «Ты за Чалого или против?».

Именно ответ на этот вопрос и определяет место человека в политике, бизнесе, да и вообще в жизни.

Вот и нынешний состав Заксобрания недолго имитировал единение перед лицом ныне уже бывшего секретаря «жахнувшей» всех партии, а также выслушивал наставления уже будущего секретаря все той же партии.

Не прошло и полутора месяцев, как депутаты городского парламента расползлись по своим настоящим лагерям и квартирам.

И первой оформилась чаловская группа. Да, именно группа, ибо то, что произошло благодаря откровенно нездоровым политическим интригам уже бывшего секретаря, нельзя называть просто «командой Чалого».

Как говорят наши соседи и небратья, «дитятко уже выросло и зубки показало». Прошел период младенчества для т.н. «команды Чалого», подросли представители оной и превратились в самую настоящую боевую группу.

Пройдет еще немного времени, скоро куколка окуклится и превратится, ах, если бы в бабочку! Дай Бог, чтобы ни в нечто пострашней.

Но вернемся к тому, что имеем, а именно — чаловской группе. В состав оной входят следующие депутаты: Екатерина Бубнова, Елена Глотова, Вячеслав Горелов, Сергей Колбин, Антон Пархоменко, Евгений Мащенко, Михаил Чалый и Татьяна Щербакова. Итого восемь депутатов из 23 или же больше трети от всего депутатского корпуса.

Следующую группу по ответу на тот самый вышеупомянутый сакраментальный вопрос мы назовем античаловской. Увы, но в отличие от первой группы влияния – это дидятко, хотя и выросло, но зубки показать так и не смогло.

Возможно, сказались оранжерейные условия. Может, и то, что время еще не пришло, но даже в предыдущем составе представители оной более плелись в политической повестке дня, которую задавали верные чаловцы.

Ничего своего предложить эта группа не смогла, что и привело к тому, что многие ее представители в нынешний состав Заксобрания просто не попали.

Те же, кто оказался в парламенте, предпочитают занимать выжидательную позицию, думая, что подросшее дитятко с зубами или само успокоится, или же угомонят старшие товарищи из первопрестольной.

К этой группе относятся следующие депутаты: Сергей Борисов, Артем Гордиенко, Евгений Дубовик, Роман Кияшко, Татьяна Лобач, Василий Пархоменко. Получается всего шесть парламентариев.

Наконец, третья группа представлена теми, кто так и не смог ответить на вышеупомянутый сакраментальный вопрос, или же предпочитает отвечать на него в зависимости от существующего политического момента.

Ибо, в зависимости от этого самого момента они могут ответить и да, и нет, или же продолжать молчать, наблюдая за тем, кто кого победит. И потому мы назовем их нейтралами.

В эту группу входят: Михаил Брицын, Илья Журавлев, Василий Зубенко, Вячеслав Камзолов, Алексей Климов, Андрей Куринов, Сергей Лисейцев, Инна Матяж и сам глава Закса – Владимир Немцев. Всего девять депутатов.

В целом, ситуация как в Гражданской войне, где тоже были отнюдь не два противостоящих лагеря, – красные и белые, а три, ибо самый многочисленный из лагерей назывался зелеными.

Так вот, вспоминая ту самую Гражданскую войну, стоит отметить, что решающие победы красных над белыми произошли вовсе не потому, что учение Ленина было всесильным, а потому, что красные смогли найти общий язык с зелеными.

Таким образом, дальнейшее развитие политической жизни в Севастополе целиком и полностью зависит от того, кто сможет договориться, поставить под свой контроль, – называйте, как хотите, хотя бы часть нейтралов.

Если это сделает врио губернатора Михаил Развожаев, то тогда, в зависимости от своего желания и текущего политического момента, он сможет весьма эффективно рулить Заксобранием, поддерживая то чаловцев, то античаловцев.

Учитывая, что депутаты Заксобрания и представляют весь активный Севастополь, то управляя городским парламентом, врио сможет и руководить всем городом.

Другой вопрос — это тоже надо иметь в виду, что налаживать коммуникацию с нейтралами врио нужно уже сегодня, ибо все тактические и стратегические выгоды от союза с нейтралами понимают и чаловцы, которые весьма активно ведут закулисные, а часто уже и не только закулисные, переговоры с теми, кто еще не определился.

И от ответа на этот вопрос уже напрямую зависит политическое будущее врио губернатора Михаила Развожаева. Ибо, его предшественники, ведя перманентные войны с чаловцами, все же имели поддержку в этой войне среди местных групп влияния, тогда как врио рискует остаться вообще без союзников.

Если Михаил Развожаев, по тем или иным причинам, все-таки не сможет обеспечить свое влияние на группу нейтралов, все, что ему останется, – это положение шахматного короля, который напрямую зависит от своего ферзя.

Вот только в политике, в отличие от шахмат, с политической смертью короля игра отнюдь не заканчивается.

Источник: Портал Информер