Кто купил Феодосийскую нефтебазу

13 декабря 2019     24
Кто купил Феодосийскую нефтебазу

Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». Издание уточняет, что победителем на торгах стало учрежденное в феврале этого года АО «Фирма Гунас», которое сразу несколько источников издания связывают с интересами украинского бизнесмена Сергея Курченко.

В правительстве Крыма, отмечается в публикации, владельцем называют Валентина Дороша, возглавляющего курское МУП «Ритуальные услуги». Он заявил изданию, что «не знает, кто такой Сергей Курченко». По его словам, Феодосийская нефтебаза — это его первый актив в ТЭКе, хотя он работает в Крыму с 2015 года.

На вопрос о том, каким еще бизнесом он владеет в Крыму, Дорош ответил, что это «коммерческая тайна». Он не исключил также, что актив будет использован для экспорта, в том числе и в ближневосточные страны.

«Мы готовы со всеми сотрудничать на благо России и на благо нашей маленькой земли», — сказал Дорош.

Он утверждает, что актив куплен на собственные и заемные средства.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что очевидного экономического смысла в покупке, кроме организации экспорта нефтепродуктов в страны, поставки в которые не ограничены санкциями, не прослеживается. Эксперт полагает, что в случае с Курченко приобретение может быть интересным для развития трейдингового бизнеса.

Справка:

Феодосийская нефтебаза принадлежала «Черноморнефтегазу» и может хранить 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-ых годов ее активно использовали для экспорта, однако, после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова.

В 2018 году поставки топлива на нефтебазу составили 75 тыс. тонн.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 50

Источник: Портал Информер

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