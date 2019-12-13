Кто купил Феодосийскую нефтебазу

Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». Издание уточняет, что победителем на торгах стало учрежденное в феврале этого года АО «Фирма Гунас», которое сразу несколько источников издания связывают с интересами украинского бизнесмена Сергея Курченко.

В правительстве Крыма, отмечается в публикации, владельцем называют Валентина Дороша, возглавляющего курское МУП «Ритуальные услуги». Он заявил изданию, что «не знает, кто такой Сергей Курченко». По его словам, Феодосийская нефтебаза — это его первый актив в ТЭКе, хотя он работает в Крыму с 2015 года.

На вопрос о том, каким еще бизнесом он владеет в Крыму, Дорош ответил, что это «коммерческая тайна». Он не исключил также, что актив будет использован для экспорта, в том числе и в ближневосточные страны.

«Мы готовы со всеми сотрудничать на благо России и на благо нашей маленькой земли», — сказал Дорош.

Он утверждает, что актив куплен на собственные и заемные средства.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что очевидного экономического смысла в покупке, кроме организации экспорта нефтепродуктов в страны, поставки в которые не ограничены санкциями, не прослеживается. Эксперт полагает, что в случае с Курченко приобретение может быть интересным для развития трейдингового бизнеса.

Справка:

Феодосийская нефтебаза принадлежала «Черноморнефтегазу» и может хранить 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-ых годов ее активно использовали для экспорта, однако, после вхождения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова.

В 2018 году поставки топлива на нефтебазу составили 75 тыс. тонн.







Пятница, 13 декабря 2019 г. 50

Источник: Портал Информер