Кто он, новый и.о. губернатора Севастополя?

11 июля 2019     19
Кто он, новый и.о

Михаил Развожаев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Он ранее занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.

Развожаев родился 30 декабря 1980 г. в Красноярск.

В 2002 г. он окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.

После окончания университета пришел на работу в комитет по молодежной политике администрации Красноярского края. За пять лет в администрации края прошел путь от ведущего специалиста до руководителя пресс-службы губернатора края. 

С апреля 2003 года по октябрь 2008 года замещал должности государственной гражданской службы в администрации губернатора Красноярского края.

С октября 2008 года работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края Александра Хлопонина и с 2010 года — Льва Кузнецова.

С августа 2012 года по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края (с мая 2014 года обязанности губернатора исполнял Виктор Толоконский).

С июля по октябрь 2014 года занимал должность советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

С 1 октября 2014 года — заместитель министра.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия после отставки Виктора Зимина, не сумевшего победить в первом туре выборов 9 сентября и отказавшегося от дальнейшей борьбы.

27 октября 2018 года Развожаев заявил, что будет готов пойти на новые выборы, если намеченный на 11 ноября тур будет признан несостоявшимся. Однако жители республики проголосовали за депутата Абаканского горсовета от КПРФ Валентина Коновалова.

29 ноября 2018 года избран в состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

С 17 декабря 2018 года является руководителем Исполкома Общероссийского народного фронта.

Офицер запаса, лейтенант. Является действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова
Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».«Президент своим указом принял …


Кто он, новый и.о
Кто он, новый и.о. губернатора Севастополя?

Михаил Развожаев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Он ранее занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также …


В Музее космонавтики Севастополя появился первый экспонат
В Музее космонавтики Севастополя появился первый экспонат

Им стал скафандр российского космонавта Антона Шкаплерова. В нём он пробыл на орбите Земли более 200 суток. Костюм весит около …


Стало известно имя врио губернатора Севастополя
Стало известно имя врио губернатора Севастополя

Временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополя назначен руководитель исполкома “Общероссийского народного фронта” и бывший временно исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил …


Россия расширила программу межгосударственных кредитов
Россия расширила программу межгосударственных кредитов

За пять месяцев 2019 года Россия профинансировала из бюджета иностранные правительства на 79 млрд рублей. Программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты