Кто он, новый и.о. губернатора Севастополя?

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– руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Он ранее занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.

Развожаев родился 30 декабря 1980 г. в Красноярск.

В 2002 г. он окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.

После окончания университета пришел на работу в комитет по молодежной политике администрации Красноярского края. За пять лет в администрации края прошел путь от ведущего специалиста до руководителя пресс-службы губернатора края.

С апреля 2003 года по октябрь 2008 года замещал должности государственной гражданской службы в администрации губернатора Красноярского края.

С октября 2008 года работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края Александра Хлопонина и с 2010 года — Льва Кузнецова.

С августа 2012 года по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края (с мая 2014 года обязанности губернатора исполнял Виктор Толоконский).

С июля по октябрь 2014 года занимал должность советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

С 1 октября 2014 года — заместитель министра.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия после отставки Виктора Зимина, не сумевшего победить в первом туре выборов 9 сентября и отказавшегося от дальнейшей борьбы.

27 октября 2018 года Развожаев заявил, что будет готов пойти на новые выборы, если намеченный на 11 ноября тур будет признан несостоявшимся. Однако жители республики проголосовали за депутата Абаканского горсовета от КПРФ Валентина Коновалова.

29 ноября 2018 года избран в состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

С 17 декабря 2018 года является руководителем Исполкома Общероссийского народного фронта.

Офицер запаса, лейтенант. Является действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса.