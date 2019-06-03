Кто покрывает незаконную торговлю в Севастополе?

В Севастополе осудили сотрудника органов внутренних дел за «крышевание» незаконной торговли. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с октября 2017 года по август 2018 года сотрудник органов внутренних дел оказывал общее покровительство лицам, осуществляющим незаконную коммерческую деятельность в Гагаринском районе, выразившиеся в предварительном уведомлении о проведении рейдовых мероприятий, а также путём дачи незаконных указаний подчинённым сотрудникам полиции не проводить проверки в отношении нарушителей и не составлять протоколы об административном правонарушении.

Ранее на организацию незаконной торговли обратила внимание руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Изначально общественница указала на бесконтрольные торговые точки на площади 50-летия СССР, а сейчас жители Гагаринского района обратились с просьбой содействия в борьбе с незаконной точкой торговли квасом, которая появилась на пешеходной дорожке возле Юмашевского рынка.

В частности, Ольга Дронова сообщила, что недавно установленный ларек торговли квасом не входит в утвержденную правительством города схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Как сообщила руководитель организации Ольга Дронова, ею направлен запрос в главное управление потребительского рынка и лицензирования с просьбой разъяснить общественности законность установки.

«Как сообщил актив жильцов дома ПОР, 57, на узкой пешеходной зоне нежданно-негаданно появилась точка торговли квасом, – рассказала Ольга Дронова – Позднее выяснилось, что НТО не попадает на территорию ТОСа, однако жителей такое соседство не устраивает. Мне вот интересно: ларек – это не торговля «с коленок», которую, к примеру, могут покрывать органы правоохранительных органов. Это объект, который «не свернешь» по команде. Так куда же смотри главное управление потребительского рынка и лицензирования? Это же их прямые обязанности регулировать деятельность НТО», – задается вопросом Ольга Дронова.

За разъяснением общественница обратилась к руководителю главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадиму Кирпичникову.

«Здесь вопроса два: если эта точка установлена с разрешения органов исполнительной власти, то почему ее нет в схеме? Установка ларька не может остаться незамеченной, в таком случае, почему управление не контролирует размещение таких самостроев? Вывод простой – значит просто кто-то закрывает на это глаза», – добавила Ольга Дронова.

Схема размещения НТО на 2019 год утверждена постановлением правительства Севастополя в конце декабря прошлого года. В ней отражено адресное месторасположение 1361 объекта, в которых ведется торговая деятельность субъектами разных форм собственности.

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