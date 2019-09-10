Кто попал в Заксобрание Севастополя по мажоритарным округам

Согласно информации Избиркома Севастополя, на выборах в Заксобрание по мажоритарным округам победили следующие кандидаты:

Кто попал в Заксобрание Севастополя по мажоритарным округам Согласно информации Избиркома Севастополя, на выборах в Заксобрание по мажоритарным округам победили следующие кандидаты: 1 округ: Татьяна Лобач (самовыдвиженец)– 32,75%. …



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