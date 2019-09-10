Кто попал в Заксобрание Севастополя по мажоритарным округам

Согласно информации Избиркома Севастополя, на выборах в Заксобрание по мажоритарным округам победили следующие кандидаты:1 округ: Татьяна Лобач (самовыдвиженец)– 32,75%.
2 округ: Екатерина Алтабаева (“Единая Россия”) – 42,92%.
3 округ: Вячеслав Горелов (“Единая Россия”) – 34,79%.
4 округ: Владимир Немцев (“Единая Россия”) – 41,24%.
5 округ: Татьяна Щербакова (“Единая Россия”) – 36,6%.
6 округ: Сергей Колбин (“Единая Россия”) – 41,12%.
7 округ: Михаил Чалый (“Единая Россия”) – 30,73%.
8 округ: Михаил Брицын (“Единая Россия”) – 27,03%.
Вторник, 10 сентября 2019 г. 13076
Источник: Портал Информер