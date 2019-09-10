Кто попал в Заксобрание Севастополя по мажоритарным округам

10 сентября 2019     13
Кто попал в Заксобрание Севастополя по мажоритарным округам

Согласно информации Избиркома Севастополя, на выборах в Заксобрание по мажоритарным округам победили следующие кандидаты:

1 округ: Татьяна Лобач (самовыдвиженец)– 32,75%.

2 округ: Екатерина Алтабаева (“Единая Россия”) – 42,92%.

3 округ:  Вячеслав Горелов (“Единая Россия”) – 34,79%.

4 округ: Владимир Немцев (“Единая Россия”) – 41,24%.

5 округ: Татьяна Щербакова (“Единая Россия”) – 36,6%.

6 округ: Сергей Колбин (“Единая Россия”) – 41,12%.

7 округ: Михаил Чалый (“Единая Россия”) – 30,73%.

8 округ: Михаил Брицын (“Единая Россия”) – 27,03%.


Вторник, 10 сентября 2019 г. 13076

Источник: Портал Информер

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