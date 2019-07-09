Кто севастопольцев пытается «измазать зелёнкой»?

В Севастополе, в преддверии выборов в Законодательное собрание города, нарисовалась российская экологическая партия «Зелёные».

В которую, дезертировав из партии «Единая Россия», перебежал В.Горелов и известный в городе «чалист» – С.Кажанов.

Кто были пять лет назад Горелов и Кажанов? Один – не шибко талантливый инженер, другой – вполне себе успешный украинский милиционер. И вдруг!.. – как на ракете – стремительный взлёт в публичную политику Российской Империи в городе федерального значения.

И мировая известность!

Причём, не имея для этого взлёта никаких объективных интеллектуальных, профессиональных или совокупных по итогам всей предыдущей жизни предпосылок.

В народе подобное «чудо» комментируется достаточно метко: «Из грязи в князи».

И за пять прошедших лет в законодательной ветви городской власти они убедительно доказали правоту этой народной мудрости своим примером абсолютного отсутствия в политике, как ярких и харизматических личностей.

Все пять лет их существование в народных депутатах было серым, унылым и убогим с редкими демаршами и выкриками чего-то там против «того и чего», на что «летающий че» приказывал им выкрикивать.

Просто Горелов и Кажанов словно выиграли в 2014 году в политическую местечковую лотерею джек-пот и теперь решили, что этот джек-пот им обязан быть по жизни.

Севастопольцы ими – в таком понимании своей общественно-политической «значимости» – вообще не воспринимаются существами одушевлёнными и обладающими разумом, а исключительно функциональной биомассой, обязанной им подчиняться и выполнять все их примитивные команды?

А теперь это севастопольцы должны быть окончательно наказаны вторым сроком их властных полномочий в Заксобрании города.

И эти полномочия они – «чалисты» Горелов и Кажанов – хотят получить через партию «Зелёные».

Что ж, остаётся для полноты картины немного поближе познакомиться с этой самой «зелёной» партией.

Так, в самом начале общих положений программы партии, звучит следующее:

Российская партия «Зелёные» не является политическим объединением граждан, а всего лишь – экологическим. И вся её деятельность носит исключительно рекомендательный характер по отношению к реальной политике, как алгоритму и механизму управления обществом.

Экология – это всего лишь наука о взаимодействии живых организмов между собой и окружающей средой исключительно в физиологическом смысле. Под такими живыми организма подразумеваются и люди.

Физиологический же смысл – это исключительно вне политики, вне экономики, вне социальных и общественных отношений, потому что вне разума, а только на одних эмоциях, влечениях, инстинктах и прочих неуправляемых мозгом переживаниях, чувственно-эмоциональных ассоциациях и связанных с ними предметных воплощениях или личностных поведенческих действиях.

Призыв же развивать государство вне усилий разума, называя при этом такое развитие единственно приемлемым – глупость.

Или сознательное одурачивание людей псевдо политической риторикой и содержанием. Типа, если вокруг грязно – то виновато государство, а если грязно прямо у меня в штанах – то почему их до сих пор не сняли, не постирали, не высушили, не отутюжили и вновь на меня не одели.

А я при этом буду давать политические советы, как социально лучше и правильно «общественнее» должно государство обращаться с моими мной же обгаженными штанами.

Любой рекомендательный характер в политике – это одна из разновидностей ни к чему не обязывающей болтовни без всякой ответственности за сказанное. Именно этим занимаются разнообразные медийные политологи, эксперты, блогеры, журналисты, комментаторы и прочие знатоки. Но в реальной жизни реальные решение, например, о мире или войне будут принимать другие люди, имеющие реальную, а не рекомендательную политическую власть. И несущие за принятые решения бремя ответственности.

Болтология же на публику – это всего лишь одна из разновидностей дрессировки этой самой публики с точки зрения системного перепрограммирования её сознания в нужном для болтающих направлении.

Направлении, имеющем вполне конкретный заказ от вполне конкретного человека.

В Севастополе этот заказ исходит от «летающего че» и сформулирован с требованием максимальной демонизации действующих губернаторов города, не вписывающихся в концепции и амбиции заказчика по переформатированию города под себя.

Фактически «летающий че» уже перешёл своеобразный «Рубикон» и на примере организованной им травли действующего губернатора города Д.Овсянникова, даёт понять уже самому Кремлю, что и его он хотел бы видеть для себя в Севастополе ручным, диктовать ему правила городских политических игр и щелчками своих пальцев решать кадровые вопросы в городе. Мол, это и есть «народная демократия», когда «народные избранники» берут на себя все функции государства. Причём берут сами, революционно, но, при этом, спекулятивно ссылаясь на свою «народность» и якобы добровольное желание народа подчиняться осуществляемой в Севастополе ползучей попытке узурпации власти «командой Ч» из состава Законодательного собрания города.

Вот и российская партия «Зелёные» придерживается в своей напыщенной около политической артикуляции навязчивой пропаганды аналогичных «идеалов» демократии, но уже в масштабах всей страны.

Другими словами: за всё хорошее против всего плохого с помощью… демократии.

Никакой иной элементарной и минимальной конкретики. Одни лишь лозунги, штампы, клише и пропаганда.

То есть классическая болтовня про то, что всем необходимо построиться под зелёными знамёнами на дороге в земной рай, куда партия «Зелёные» народ и поведёт. Опять же – во главе и под руководством… демократии.

Духовность и нравственность в обществе ограняются и сохраняются ИДЕОЛОГИЕЙ, а физически здоровое общество складывается из регулярных занятий физкультурой и спортом.

Общество, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека без его обязанностей перед обществом – именуется анархией, с мать её, «порядком» в образе тотального беспорядка. Когда, что хочу – согласно своему «свободному праву» – то и ворочу

Если в семье из пяти человек: мамы, папы и троих детей провести демократическое голосование с соблюдение прав и свобод каждого по вопросу, куда расходовать семейный бюджет – то семья большинством голосов будет с игрушками, но без еды и без одежды.

Если в современной Европе демократия законодательно навязывает обществу в качестве достойного существования содомию, как гармоничную жизнь отдельной личности и всего народа по шкале высших ценностей – то название Евросоюз необходимо сменить на Содом и Гоморру. И ожидать неизбежного его испепеления.

Если для российской партии «Зелёные» эталоном демократии так же являются США, где президента страны выбирает не весь многомиллионный американский народ, а несколько сотен выборщиков – то это классическая формула рабовладельческого общества, при котором большая часть социума лишена возможности прямо влиять на выборы высшего представителя власти в стране.

Большая, потому что в классических греческих демократиях количество рабов в городах-полисах в разы превышало количество так называемых свободных граждан, имеющих право выбирать.

Сегодня же – просто иной масштаб цифр, но при сохранении демократического принципа устройства именно рабовладельческого общества, каковым на сегодня являются и США и Европа.

Современная демократия лишь сменила упаковку и обёртку, но не изменила своей рабовладельческой сути.

И такую демократию российская партия «Зелёные» считает для России духовностью и нравственностью?

Демократия – это вообще не для СВОБОДНЫХ людей, а, значит – и не для России.

Демократия – это не идеология, объединяющая людей. Демократия – это механизм принуждения, людей разъединяющий.

Всего 24 народных депутата, избранных во власть демократическим путём в Севастополе, умудрились разъединить город на два непримиримых друг к другу лагеря.

Демократия – это тот троянский конь, которого Горелов и Кажанов хотят затащить в Россию и разрушить её изнутри? Так, как сейчас разрушают Севастополь?

Не понимание сути демократии Гореловым и Кажановым – или результат их интеллектуальной ущербности, или осмысленное устремление этого коня с помощью партии «Зелёные» таки просунуть в Россию. Будь тот конь хоть фанерным, хоть деревянным, хоть каурым, хоть серым в яблочко, хоть «маде ин америка» хоть в зелёнке.

Севастополь – город Имперский. И кровь его защитников, пролитая в двух оборонах, проливалась в обоих случая за Российскую Империю: царскую и советскую.

Россия – это Империя по своей соей мировоззренческой сущности и по своему историческому предназначению.

Но на сегодня в этой империи нет государственной идеологии, что неизбежно приводить к эрозии русской самоидентификации, как самодостаточной культурологической цивилизации.

Проблема России сегодня не в количестве свалок, а в том, что такие партии, как «Зелёные», стремятся превратить в свалку из демократического мусора сознание и душу нашего народа.

Но прикрывают это устремление многословной и пустопорожней болтовнёй из навязчивых формулировок для «лохов» о том, что только демократия в экологической упаковке – панацея от всех российских проблем.

Ложь.

Именно ядом демократических ценностей был отравлен советский народ и в 1991 году в болезненном угаре своими собственными руками разрушил Красную Империю.

А ещё раньше, в году 1917, точно также одураченный демократией, русский народ развалил до основания Империю Царскую.

Цена демократического вопроса по совокупности для России – жизнь более 100 миллионов её граждан за промежуток всего лишь в сто лет.

По совокупности – это вместе теми, кто непосредственно погиб под развалинами двух Империй, и их не родившимся потомством.

«Зелёные» – это не партия, стремящаяся к власти на основе своих идеологических убеждений. «Зелёные» – это механизм расчистки для прихода в российскую власть носителей общечеловеческих ценностей и прочей, в том числе и, например, го……..ой толерантности.

Общечеловеческие ценности – это стремление к разрушению и уничтожению классических форм государственности с фундаментальными для нормального человека понятиями Родины, Отечество и Отчизны, а гомосексуальная толерантность – это разрушение уже самого человека.

Это те самые одни из ягодок и цветочков демократии…

Российские «зелёные» активно сотрудничают с европейскими «зелёными» под дымовой завесой «природных» проблем.

Но именно европейские «зелёные», в частности в Германии, замечены в открытой пропаганде педофилии. Так, в самом начале политической карьеры «зелёных» в Германии сию партию её лидер Йошка Фишер игриво именовал… «горшочек с мёдом». И этот «мёд» был весьма специфическим.

Так в 1985 году на съезд партии в земле Северный Рейн-Вестфалия так называемая рабочая группа «гомосексуалы и педофилы» – вдумайтесь только! – потребовала(!) включить в программу партии к выборам в местный парламент пункт о легализации «ненасильственного секса между взрослыми и детьми». И это требование было принято.

Более того! Уже на чрезвычайном съезде «зелёной партии» в том же году происходили вообще безобразные события, а именно – дети со сцены скандировали, заготовленные для них взрослыми, например, такие речёвки: «Любовь с папой – это прекрасно!»…

В так называемой западной цивилизации понятие любовь давно потеряло сакральный духовный смысл, а стало одним из терминов, обозначающих исключительно секс, как половое совокупление. Хоть с кем и хоть с чем…

Или, например, некий Кон-Бендит из фракции «французских зеленых» в Европарламенте в интервью телеканалу «Антенна 2» (Франция) в прямом эфире заявил следующее: «Маленькие дети фантастически сексуальны! Нужно быть честным, серьезно. Ребенок! Я работал сначала с совсем малышами, это другое, но вот дети четырех-шести лет! Знаете, когда маленькая пятилетняя девчушка начинает вас раздевать… Это фантастика!».

Это – не фантастика.

Это реальность, наполняющая собой идеологию европейских и мировых «зелёных» извращенцев.

Зачем в эту «перспективную» для себя «зелёную» реальность решили погрузиться Горелов и Кажанов – вызывает вопросы.

Вопросы, которые выходят далеко за рамки позиционирования себя как политиками там и среди тех, для кого «зелёная политика» в европе и в мире – это за гранью добра и зла.

Экология – это всего лишь глобальная маскировка для того, чтобы это «за гранью» стало планетарным фактором.

Фактором разрушения не отдельной страны, а человеческой цивилизации в целом.

Известный деятель европейских «зеленых», некий Фолькер Бек, ратует за декриминализацию «педосексуальности» и удаление из Уголовного кодекса Германии соответствующего параграфа. Ну, а сексуальное развращение и насилие над детьми будет особо приятным на чистой травке возле ручейка с кристально чистой водой.

И это насилие должно, по логике европейских «зелёных», охраняться законодательно…

Российские «зелёные» пока ещё скрытно молчаливы от столь открытого разнузданного гейропейского радикализма, но никаких гарантий того, что мейнстрим их политического движения вскорости не пойдёт в фарватере пути, уже пройденного их европейскими «зелёными» коллегами – никто дать не может. Тем более Горелов или Кажанов…

Остромиров В. И.

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