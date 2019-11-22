Кто сказал подзаборное «гав» на врио губернатора Севастополя Развожаева?

Выйдя из отпуска, севастопольский коммунистотметился в своей партийной газете гневной статьёй в адрес врио губернатора Севастополя

В принципе, это второй акт драматургической постановки, заявленной ранее главным коммунистом Севастополя Василием Пархоменко, который уже поведал читателям о депутатских зарплатах, денежных мешках, белом костюме и об осадке, который остался.

Пархоменко и Кияшко, как представители самой народной партии, не согласны с тем, на каких принципах их хотят определить работать.

«Мы считаем, что депутаты, занимающие должности председателя, заместителя и руководителей постоянных комитетов и комиссий должны быть оплачиваемыми. Но оплата должна быть соизмерима со средней зарплатой по г. Севастополю. Напомню, на сегодняшний день действует Закон, кстати, принятый т.н. «командой Чалого» о том, что зарплату получают только председатель Заксобрания и руководители фракций. В сложившейся ситуации считаем, чтобы исключить любые спекуляции на тему финансового обеспечения депутатского корпуса, необходимо принять закон о безоплатной работе всех без исключения депутатов! Такую поправку фракция КПРФ подаст в Законодательное собрание», – заявил на страницах «Севастопольской правды» руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Севастополя Роман Кияшко.

Кроме того, Роман Кияшко считает, что снятие с повестки дня законопроекта о депутатских зарплатах с подачи врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, произошло под давлением «подзаборных СМИ», или «желтушников».

Какие конкретно имелись ввиду информационные площадки, парламентарием не уточняется, но то, Михаил Развожаев болезненно реагирует на каждое «гав» «подзаборных» СМИ, повлияло на судьбу депутатских зарплат.

«…Наш ВРИО губернатора оказывается болезненно реагирует на каждый «гав» подзаборных СМИ». И на политсовете «ЕР» М.В. Развожаев настоял на отзыве данного закона, как «несвоевременного». К слову сказать, на денежное содержание законодательного органа запланировано 32 млн. рублей, исполнительного – 2 млрд. рублей. Как говорится, почувствуйте разницу», – возмутился Роман Кияшко.

Досталось также председателю Законодательного Собрания Владимиру Немцеву.

«Не менее безвольная позиция председателя Заксобрания В.В. Немцева, не имеющего решительности в отстаивании интересов депутатов и всего Заксобрания в целом, а значит и города», – так охарактеризовал своего коллегу по цеху парламентарий Роман Кияшко, назвав ситуацию в целом «с душком».

Похоже, коммунисты начинают свою новую предвыборную кампанию в связи с приближающимися выборами губернатора Севастополя.

Или это крик коммунистической души?

Источник: Портал Информер