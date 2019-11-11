Кто стал новым духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской?

11 ноября 2019     16
Кто стал новым духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской?

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская представила своего нового духовника — архимандрита Аркадия. Об этом парламентарий рассказала в своем telegram-канале, уточнив, что накануне побывала в Нило-Столобенской пустыне на Селигере. 

«Если кому-то понадобится найти духовника Поклонской, то вам сюда — на Русский Север», — написала Поклонская и отметила, что Аркадий близок ей по духу, когда пила с ним чай.

По её словам, такое чувство она испытывает только в родном для нее храме в Симферополе.

Получить комментарий от Натальи Поклонской не удалось.

 

Ранее депутат Госдумы РФ связывали с сектой так называемых царебожников и настоятелем монастыря в честь иконы «Спорительница хлебов» Сергием, но она порвала отношения с ним под влиянием экс-супруга Ивана Соловьева. Сама депутат также отмечала, что ни в каких сектах не состоит.

Царебожники считают расстрелянного в 1918 году бывшего императора России Николая II искупителем грехa неверности своего нaродa, между тем как по христианским канонам единственным мессией признан только Иисус Христос. Известный своими консервативными взглядами протоиерей Всеволод Чаплин говорил, что никаких царебожников не существует вообще и это лишь «выдумка либералов».

 



Понедельник, 11 ноября 2019 г. 270

Источник: Портал Информер

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