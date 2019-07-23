Кто станет вторым человеком на Украине?

Новым премьер-министром Украины станет либо бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, либо лидер партии «Голос» и группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Такое предположение опубликовало украинское издание «Левый берег».

«Вакарчук и Рашкован могут претендовать на пост премьер-министра», — пишет издание. Кроме того, по данным СМИ, глава Волынского областного совета Игорь Палица может стать вице-премьером, а лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков претендует на пост председателя украинского парламента.

Напомним, выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. По результатам обработки 92,7% протоколов, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала большинство голосов — 43,12%.

На втором месте партия кандидата в президенты Украины Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» — она набрала 13,03%.

На третьем месте партия бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», у неё 8,19% голосов.