Кто станет вторым человеком на Украине?

23 июля 2019     13
Кто станет вторым человеком на Украине?

Новым премьер-министром Украины станет либо бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, либо лидер партии «Голос» и группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Такое предположение опубликовало украинское издание «Левый берег».

«Вакарчук и Рашкован могут претендовать на пост премьер-министра», — пишет издание. Кроме того, по данным СМИ, глава Волынского областного совета Игорь Палица может стать вице-премьером, а лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков претендует на пост председателя украинского парламента.

Напомним, выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. По результатам обработки 92,7% протоколов, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала большинство голосов — 43,12%.

На втором месте партия кандидата в президенты Украины Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» — она набрала 13,03%.

На третьем месте партия бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», у неё 8,19% голосов. 

 

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Когда развалится «команда Чалого»?
Когда развалится «команда Чалого»?

Представители команды Алексея Чалого отозвали свою заявку о проведении митинга протеста против решения рабочей группы Избиркома Севастополя. Напомним, что 19 июля рабочая группа …


Кто станет вторым человеком на Украине?
Кто станет вторым человеком на Украине?

Новым премьер-министром Украины станет либо бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, либо лидер партии «Голос» и группы …


Вести Севастополь 23.07.2019
Вести Севастополь 23.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – В Москве презентовали новый туристический маршрут для любителей вина по городам, входившим в Боспорское царство. А …


70 детей стали участниками фестиваля «Добрая волна» в Севастополе
70 детей стали участниками фестиваля «Добрая волна» в Севастополе

В Севастополе ищут особые таланты. В третий раз город принимает региональный отборочный этап благотворительного фестиваля “Добрая волна”. На сцене – …


Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Адыгее
Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Адыгее

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в ауле Панахес в Адыгее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. © Михаил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты