Кто станет самым влиятельным «вором в законе» в России?

9 января 2020     16
Кто станет самым влиятельным «вором в законе» в России?

Наибольшим влиянием в преступном мире России в 2020 году будут пользоваться лидер сухумского клана Мераб Джангвеладзе и азербайджанский авторитет Надир Салифов (Гули).

Одну из ключевых ролей также должен сохранить отбывающий срок Захарий Калашов (Шакро Молодой). Об этом заявила редактор портала «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«Сухумский клан уже сегодня силен как никогда, и равных по влиянию ему нет», — рассказала Гефтер.

По ее словам, в него входят опытные воры с «серьезным стажем и безупречной репутацией».

Она также отметила, что лидер клана уделяет внимание и воспитанию молодого поколения воров в законе.

Вероятным преемником Мераба Сухумского называется потомственный вор Ираклий Каличава (Хуту). Потенциальной опасностью для клана собеседник издания видит недавнее освобождение прежнего лидера Тариэла Ониани (Таро), экстрадированного в Испанию в 2019 году.

«Многим было бы выгодно поссорить Таро и Мераба», — сказала Гефтер.

Что касается Салифова, то по мнению Гефтер, главный авторитет Азербайджана уже перерос титул вора в законе.

«Это преступный лидер международного масштаба, и в воровских рамках ему уже тесно», — говорит эксперт.

Она не исключает, что однажды Гули добровольно отойдет от криминального мира, но при этом продолжит возглавлять свою транснациональную преступную организацию.

Будущее Шакро в криминальном мире страны зависит от позиции российских силовиков. Сейчас на него делают ставку как на лидера преступного мира России.



Четверг, 9 января 2020 г. 140

Источник: Портал Информер

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