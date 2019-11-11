Кто уберет опавшие листья в Севастополе?

Как уже известно читателям «ИНФОРМЕРа», в последнее время в Севастополе активно проводятся субботники по уборке города от мусора. Организаторами выступают как правительство в лице департамента городского хозяйства, так и многочисленные общественники.

Хотелось бы напомнить чиновникам, что в пылу организации субботников, им не следует забывать и о повседневной работе.За примерами ходить далеко не надо. К сведению, как выглядит городской холм в районе памятника Ленину и Владимирского собора:







Понедельник, 11 ноября 2019 г. 1250

Источник: Портал Информер