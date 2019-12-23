Кубань и Крым свяжут электрички

23 декабря 2019     9
Кубань и Крым свяжут электрички

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что вопрос запуска пассажирских электричек между регионом и Крымом в настоящий момент прорабатывается. Об этом 23 декабря сообщил ТАСС.

«Важнейший момент — пассажирское железнодорожное сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Мы стали еще на шаг ближе к созданию фактически единого черноморского курорта. Сейчас прорабатываем вопрос о запуске электричек между регионами, это сделает территории еще более доступными и привлекательными для туристов», — сказал он.Губернатор добавил, что с открытием Крымского моста Краснодарский край можно называть одним из главных транзитных регионов страны, а эффект от его строительства регион уже ощущает.

Он также отметил, что ожидается увеличение пропускной способности железных дорог к морским портам до 154 пар поездов, а объем грузоперевозок превысит 125 млн тонн в год.



Понедельник, 23 декабря 2019 г. 1551

Источник: Портал Информер

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