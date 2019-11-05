Куда обращаться севастопольцам при отсутствии тепла в квартире?

5 ноября 2019     26
Куда обращаться севастопольцам при отсутствии тепла в квартире?

На сегодняшний день все котельные запущены в работу. Для того, чтобы тепло поступало ко всем потребителям, ведется комплексная работа со всеми ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.

«Если котельная запущена, теплоноситель к дому поступает, а в квартирах тепла нет, необходимо запустить внутридомовую систему. Это требует определенного времени. Здесь включаются в работу управляющие компании, которые постепенно, пошагово заполняют, развоздушивают дом. Даже если дом заполнен, поставить его на циркуляцию тоже требует определенных пусковых операций, которые необходимо провести слесарям управляющей компании в подвалах и чердаках дома», – отметил технический директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Дмитрий Горбунов.

Помимо деятельности указанных организаций ведется работа с самими потребителями, собственниками тех квартир, где проведены ремонты, в рамках которых установлены не соответствующие проектам отопительные приборы, тем самым внесены изменения в систему теплоснабжения дома, а при запуске таких домов жильцы испытывают сложности с получением тепла.

Поэтому работа ведется комплексно. По вопросам отсутствия отопления в многоквартирном доме (квартире) необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на горячую линию Госжилнадзора:

ООО «Управляющая компания Гагаринского района-1» 55-07-01

ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района-2»  22-70-70, 7 978 300 90 70

ГУПС «Управляющая компания «Стрелецкая бухта»   7 978 876 85 24

ООО «Управляющая компания «Центр»  55-20-29, 7 978 141 80 35

ООО «Управляющая компания»  7 978 141 17 13

ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района» 44-40-66, 7 978 141-17-13

ГУПС «Управляющая компания «Север»   71-46-81

ООО «Управляющая компания Балаклавского района» 63-02-02

ГУПС «Управляющая компания «Инкерман»   72-20-52

ГБУ «Госжилфонд»     7 978 141 17 13

Госжилнадзор 42-31-48.

 



Вторник, 5 ноября 2019 г. 959

Источник: Портал Информер

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