Куда обращаться севастопольцам при отсутствии тепла в квартире?

На сегодняшний день все котельные запущены в работу. Для того, чтобы тепло поступало ко всем потребителям, ведется комплексная работа со всеми ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.

«Если котельная запущена, теплоноситель к дому поступает, а в квартирах тепла нет, необходимо запустить внутридомовую систему. Это требует определенного времени. Здесь включаются в работу управляющие компании, которые постепенно, пошагово заполняют, развоздушивают дом. Даже если дом заполнен, поставить его на циркуляцию тоже требует определенных пусковых операций, которые необходимо провести слесарям управляющей компании в подвалах и чердаках дома», – отметил технический директор ГУПС «Севтеплоэнерго» Дмитрий Горбунов.

Помимо деятельности указанных организаций ведется работа с самими потребителями, собственниками тех квартир, где проведены ремонты, в рамках которых установлены не соответствующие проектам отопительные приборы, тем самым внесены изменения в систему теплоснабжения дома, а при запуске таких домов жильцы испытывают сложности с получением тепла.

Поэтому работа ведется комплексно. По вопросам отсутствия отопления в многоквартирном доме (квартире) необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на горячую линию Госжилнадзора:

ООО «Управляющая компания Гагаринского района-1» 55-07-01

ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района-2» 22-70-70, 7 978 300 90 70

ГУПС «Управляющая компания «Стрелецкая бухта» 7 978 876 85 24

ООО «Управляющая компания «Центр» 55-20-29, 7 978 141 80 35

ООО «Управляющая компания» 7 978 141 17 13

ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района» 44-40-66, 7 978 141-17-13

ГУПС «Управляющая компания «Север» 71-46-81

ООО «Управляющая компания Балаклавского района» 63-02-02

ГУПС «Управляющая компания «Инкерман» 72-20-52

ГБУ «Госжилфонд» 7 978 141 17 13

Госжилнадзор 42-31-48.







Вторник, 5 ноября 2019 г. 959

Источник: Портал Информер