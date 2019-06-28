«Куда теперь жену девать?» «А есть ли в списке тёща?»

Список животных, которых россиянам запретили держать в домашних условиях, вызвал насмешки в социальных сетях. Соответствующий документ раскритиковали пользователи «ВКонтакте» и Twitter.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил список животных, запрещенных к содержанию. Данный документ опубликован на официальном сайте кабмина.

В список животных, которых россиянам теперь нельзя будет держать дома, включены крокодилы, некоторые виды кобр, скорпионов, пауков. Запрещено заводить и китообразных, тигров, леопардов, ягуаров, волков, электрических скатов, а также некоторые виды обезьян.Утвержденный Медведевым список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, принятом в декабре прошлого года. Вышеперечисленные животные могут находится в цирках, зоопарках и дельфинариях, которые имеют лицензию на работу со зверями. Исключение может быть сделано лишь в случае, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного.

В ответ на это пользователи соцсетей предложили расширить список, добавив туда некоторых своих родственников.«Слава богу, у меня жена кобра», — пошутил Макс Дульман.