Куда чаще всего летают крымчане

Авиарейс Москва-Симферополь с начала года стал самым популярным среди жителей Крыма, на него приходится 7% проданных в стране билетов на самолеты.

Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма со ссылкой на анализ сервиса путешествий “Туту.ру”.

“Аналитики изучили данные по всем оформленным авиабилетам с вылетом в этом году до 10 октября и подвели предварительные итоги. Самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году стал Москва – Симферополь. На него приходится 7% всех проданных по стране билетов”, – говорится в сообщении.

В среднем перелеты туда и обратно по этому маршруту обходятся в 11,5 тысяч рублей – на 5% дешевле, чем в прошлом году.

В первую десятку рейтинга самых популярных рейсов в России также попал маршрут из Санкт-Петербурга в Симферополь.







Суббота, 12 октября 2019 г. 282

Источник: Портал Информер